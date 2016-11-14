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Yılbaşına uygun kırmızı renkli kulaklıklar Plantronics’te

14 Kasım 2016 Pazartesi 14:14
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Plantronics’in spor kulaklıkları arasında yer alan renkli BackBeat FIT’ler, yeni yıl için şık ve enerjik hediye seçeneği olarak ön plana çıkıyor. Spor yaparken hem müzik dinlemenize hem de çağrıları yanıtlamanıza olanak sağlayan BackBeat FIT, fosforlu renkleri ile dikkat çekiyor. BackBeat FIT, esnek yapısı ve geliştirilmiş teknolojisi ile konforlu ve güvenli bir kullanım sağlarken kırmızı “Lava’’ rengi ile yılbaşının ruhuna uygun bir hediye alternatifi oluyor.

Yılbaşına uygun kırmızı renkli kulaklıklar Plantronics'te
Özellikle sporseverler için geliştirdiği kulaklığı ile hediye arayışınıza bir alternatif olan Plantronics BackBeat FIT, fosforlu kırmızı rengiyle 2016’nın en dikkat çekici armağanı olmaya aday. Bluetooth yoluyla cihazlara bağlanan küçük ve hafif BackBeat FIT, karmaşık kabloların dikkat dağıtıcılığını ortadan kaldırıyor. P2i nano teknoloji kaplaması ile ter geçirmeyen ve suya dayanıklı üretilen kulaklık, BackBeat FIT’i tercih etme nedenlerinin başında geliyor. 8 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı bulabildiğiniz BackBeat FIT 24 gram ağırlığı ile kulağınızdaki varlığını hissettirmiyor. Esnek yapıda olan Bacbeat FIT kablosuz stereo kulaklıklar her türlü antreman seviyesi için rahat ve sabit bir duruş sağlıyor.

Telefonunuza Bluetooth özelliği ile bağladığınız BackBeat FIT, gelen çağrıları da üzerindeki tuşlarla yanıtlıyor. BackBeat FIT’in yanında bulunan koruyucu kılıfı tersyüz edildiğinde de telefonunuzu yerleştirebileceğiniz kol bandına dönüşüyor.

Plantronics Hakkında: 1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda. Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.
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