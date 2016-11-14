Yılbaşı Masalı Seraf’ta

Doğal, taze, sağlıklı malzemelerin buluşma noktası Seraf, özel günlerde hazırladığı sofralarla en özel anları unutulmaz kılmaya devam ediyor. Efsane Anadolu lezzetlerini şık ve nezih bir atmosferde sunarken misafirlerini yılbaşı sofrasında etkileyici bir konseptte ağırlıyor. Efsane Anadolu yemeklerinden biri olan hindi dolması Osmanlı’dan günümüze özel sofraların yemeği olmaya devam ediyor. Yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği de olan hindi dolması Seraf’ta usta şeflerin özel tarifi ile unutulmaz bir lezzet haline dönüşüyor.



Her biri yöresinden getirilen malzemelerle hazırlanan efsane Anadolu yemeklerinin adresi Seraf, hindileri doğal ortamda beslenen çiftliklerden temin ediyor. Hindi dolması hem görünümü hem de lezzetiyle yılbaşı sofrasında görsel bir şölen olarak yerini alıyor. Bu lezzeti evine götürmek isteyenler ise önceden sipariş ederek Seraf lezzetini sofralarına taşıyor. Sofralar yeni yılda da en özel yemeklerle taçlanırken Seraf’ın olmazsa olmazları da masadaki yerini alıyor. Kaburga Dolması, Sac Tava, Keşkekli Kuzu İncik ile de özlenen lezzetler unutulmuyor.



Modern ambiyansı, sıcak dekoru ile huzur veren bir atmosfer Seraf’ta yeni yıla sevdiklerinizle birlikte girin.