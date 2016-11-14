Yılbaşı Masalı Seraf’ta

Her biri yöresinden getirilen malzemelerle hazırlanan efsane Anadolu yemeklerinin adresi Seraf, hindileri doğal ortamda beslenen çiftliklerden temin ediyor. Hindi dolması hem görünümü hem de lezzetiyle yılbaşı sofrasında görsel bir şölen olarak yerini alıyor. Bu lezzeti evine götürmek isteyenler ise önceden sipariş ederek Seraf lezzetini sofralarına taşıyor. Sofralar yeni yılda da en özel yemeklerle taçlanırken Seraf’ın olmazsa olmazları da masadaki yerini alıyor. Kaburga Dolması, Sac Tava, Keşkekli Kuzu İncik ile de özlenen lezzetler unutulmuyor.
Modern ambiyansı, sıcak dekoru ile huzur veren bir atmosfer Seraf’ta yeni yıla sevdiklerinizle birlikte girin.
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