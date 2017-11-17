Yılbaşı akşamı bulaşıklar Hotpoint bulaşık makinesine

Yılbaşı akşamı hızla biriken bulaşıklar dert olmaktan çıkıyor. Keyifle yenen yılbaşı yemeklerinden sonra bulaşıklar yeni nesil Hotpoint bulaşık makinesinde tertemiz yıkanıyor. Hotpoint’e özel geliştirilen ‘power dry’ teknolojisiyle tüm bulaşıklar sadece 1 saat içinde yıkanıp kurutuluyor. Hotpoint’in yeni nesil bulaşık makinesi ilave hava çekiş sistemi ile kurulama sırasında oluşan buharı dışarı atarak çok zor kuruyan plastik bulaşıklarda bile mükemmel kurutma sağlıyor. Ayrıca 'zone wash' teknolojisinin sunduğu bölgesel yıkama özelliğiyle bulaşıkları seçilen sepette yüzde 30 daha yüksek performansla yıkayarak en zorlu ve inatçı kirleri kolayca söküp atıyor. Üstelik su tüketimini 9 litreye kadar azaltan Hotpoint bulaşık makinesi ile yeni yıla girilirken arkada kirli bulaşık kalmayacak.



Whirlpool Corporation Hakkında: Whirlpool Corporation, 2016 yılında elde ettiği yaklaşık 21 milyar dolarlık cirosu, 93.000 çalışanı ve toplam 70 üretim ve Ar-Ge merkeziyle bugün dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticisidir. Hotpoint, Indesit, KitchenAid, Whirlpool, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht ve Jenn-Air markaları başta olmak üzere nerdeyse her ülkede tüketicilerle buluşan WhirlpoolCorporation’ın Avrupa Operasyon Merkezi olan Whirlpool EMEA İtalya, Pero (MI)’da yer alıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Whirlpool EMEA; yaklaşık 24,000 çalışanı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan 30’dan fazla ülkedeki satış ağı ve 8 ülkede faaliyet gösteren üretim tesisleriyle WhirlpoolCorporation’ın bir parçasıdır.



Türkiye’de ana markası Hotpoint ve Indesit markalarıyla beyaz eşya, küçük ev aletleri ve klima sektöründe faaliyet gösteren şirket, yeni konseptHotpoint mağazası yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. WhirlpoolCorporation'ın, Manisa'da 1995'ten beri faaliyette olan soğutucu fabrikası ve 2014'te üretime başlayan çamaşır makinesi fabrikası ise son 7 yıldır Ege Bölgesi'nin elektrik-elektronik kategorisinde ihracat rekortmeni.



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Basın Bülteni