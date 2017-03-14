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YGS'ye geç kalınca ağlayan öğrenciye bir destek daha

14 Mart 2017 Salı 14:07
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Adana'da, geç kaldığı için YGS'ye giremeyince gözyaşlarına boğulan ve bir iş adamının yardım elini uzattığı üniversite adayı Mehmet Kara'ya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den de destek geldi

YGS'ye geç kalınca ağlayan öğrenciye bir destek daha
ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan ve bu nedenle gözyaşlarına boğulan üniversite adayı Mehmet Kara'nın eğitimine destek vereceğini belirtti. 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ailesine yük olmamak ve eğitim masraflarını karşılamak için bir kafede çalışan ve geçen pazar günü gerçekleştirilen YGS'ye geç kaldığı için döktüğü gözyaşlarıyla haberlere konu olan Kara (19), Sözlü'yü ziyaret etti.

Sınav günü yaşadıklarını anlatan Kara, çalıştığı iş yerinden sınava gireceği yere gittiğini ve geç kaldığı için sınava alınmadığını ifade etti. 

Başkan Sözlü, Kara’ya yaşadığı mağduriyetten dolayı pes etmemesi gerektiğini belirterek, bundan sonraki tüm eğitim öğretim masraflarına destek olacağını kaydetti.  

Adana'da Cebesoy Ortaokulunda YGS'ye girecek olan Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava girememişti. Kara, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı dökmüştü.

Konunun basına yansıması üzerine, durumdan etkilenen sanatçı Haluk Levent, Kara'ya ulaşarak teselli etmiş ve adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamının bu yılki eğitim masrafını karşılayacağını kendisine iletmişti. 


Anadolu Haber Ajansı
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