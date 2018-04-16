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Yetkili servisler yarıştı kazanan Audi kullanıcıları oldu!

AUDI AG’nin dünya genelinde satış sonrası hizmetler alanında görev alan personelin gelişimi, yeni teknolojilere adapte olmasını ve küresel çapta bir kalite standardı sağlamak için düzenlediği ‘Audi Twin Cup’ yarışmasında, Türkiye’yi temsil edecek takım belli oldu.

Yetkili servisler yarıştı kazanan Audi kullanıcıları oldu!

AUDI AG’nin dünya genelinde satış sonrası hizmetler alanında görev alan personelin gelişimi, yeni teknolojilere adapte olmasını ve küresel çapta bir kalite standardı sağlamak için düzenlediği ‘Audi Twin Cup’ yarışmasında, Türkiye’yi temsil edecek takım belli oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:08
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Yetkili servisler yarıştı kazanan Audi kullanıcıları oldu!

Doğuş Otomotiv-Audi’nin ülke çapındaki yetkili servislerinin yarıştığı Audi Twin Cup Türkiye’de, Doğuş Oto Çankaya Takımı şampiyon olurken, İzmir Yetkili Servisi Eröz ikinciliği, Gaziantep Yetkili Servisi Acarsan da üçüncülüğü elde etti. Doğuş Oto Çankaya, Türkiye’yi Twincup dünya finallerinde temsil edecek.  AUDI AG’nin dünya çapında yetkili servisleri arasında gerçekleştirdiği ve yetkili servislerin teknik ve mesleki becerilerini yarıştırdığı “Twin Cup Dünya Finali”nde Türkiye’yi temsil edecek takım belli oldu. Bu yıl Türkiye genelindeki 18 Doğuş Otomotiv-Audi Yetkili Servisi’nden toplam 108 teknisyen ve servis danışmanı dünya finallerine katılmak için yarıştığı Audi Twin Cup Türkiye’de, Doğuş Oto Çankaya Takımı şampiyon olurken, İzmir Yetkili Servisi Eröz ikinciliği, Gaziantep Yetkili Servisi Acarsan da üçüncülüğü elde etti. Doğuş Oto Çankaya, Türkiye’yi Twincup dünya finallerinde temsil edecek. Audi’nin servis ve satış sonrası hizmetlerinin kalitesinin artırmak için düzenlediği yarışmanın Türkiye ayağında teknik bilgi ve müşteri odaklılık temel alınarak, tüm takımlar için ortak görevler hazırlandı. Servis, Teknik ve Ortak istasyon kategorilerinde yarışmacılar, araçlardaki sorunları teşhis etme, en uygun çözümleri bulma ve müşteriler ile iletişim beceriler gibi yeteneklerini sergiledi. “Twin Cup Dünya Finali”nde ise Audi yetkili servislerinden kendi ülkelerinde lider olan teknik ekipler, iki gün boyunca servis hizmetleri alanında şampiyon olmak için yarışacak.

Türk takımları iki kez dünya şampiyonu oldu

İlki 12 yıl önce yapılan Audi Twin Cup, tüm dünya genelinde Audi yetkili servislerinde çalışan teknisyenlerin, servis danışmanlarının ve servis yöneticilerin gelişimini artırmak ve küresel çapta bir kalite standardı oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda, Türkiye yerel yarışması da ülke genelindeki Audi Yetkili Servisi çalışanlarının ortak bir hizmet standardı oluşturmasına da büyük katkı sağlıyor. Doğuş Otomotiv-Audi Yetkili Servisleri’nden yurtiçi elemelerin ardından, dünya finallerine katılan servis görevlileri, 30’u aşkın ülkeden gelen Audi servis görevlileri arasında, teknik bilgi ve hizmet kalitesindeki büyük başarılarıyla öne çıkıyor. Türk takımları, bugüne kadar 2 kez şampiyonluk elde etti.

Son Güncelleme: 16.04.2018 15:14
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