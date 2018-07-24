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Yeşil kart ile trafik sigortanız 47 ülkede geçerli

Yeşil Kart poliçesi, Türkiye sınırları dışında kalan 47 ülkede teminat sunuyor. Yurtdışında kazaya neden olunması durumunda üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alan bu poliçeye çok uygun primlerle sahip olmak mümkün.

Yeşil kart ile trafik sigortanız 47 ülkede geçerli

Yeşil Kart poliçesi, Türkiye sınırları dışında kalan 47 ülkede teminat sunuyor. Yurtdışında kazaya neden olunması durumunda üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alan bu poliçeye çok uygun primlerle sahip olmak mümkün.

24 Temmuz 2018 Salı 10:52
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Yeşil kart ile trafik sigortanız 47 ülkede geçerli

Türkiye sınırları içerisinde kazaya neden olunması durumunda üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar trafik sigortası ile yurtdışında ise; Yeşil Kart sigortası ile koruma altına alınıyor. Kazanın meydana geldiği ülkede yürürlükte olan trafik sigortası mevzuat, kapsam ve limitleri çerçevesinde sigortalıyı koruyan, 15 günden bir yıla kadar istenilen sürelerde teminat sunulan Yeşil Kart sigortasını kullanıcılar yurtdışına çıkmadan önce diledikleri her yerden www.anadolusigorta.com.tr adresine giriş yaparak online olarak da uygun fiyata satın alabiliyor.

Kısa süreli poliçe imkânı

Ürün hakkında bilgi veren Anadolu Sigorta Oto Sigortalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, “Yeşil Kart Sigortası, Türkiye’de trafik sigortasında olduğu gibi yurtdışında sizi karşı tarafa verebileceğiniz maddi hasarlarda teminat altına alır. Böylece sigortalılar, seyahatte büyük oranda sıkıntı yaşatabilecek maddi hasarlı kazalara karşı kendini güvenceye almış olur” dedi. Kısa süreli de yaptırılması mümkün olan poliçenin, 47 ülkede geçerli olduğunun altını çizen Oğuz, şöyle devam etti: “Yeşil Kart poliçenizle bir Avrupa ülkesine doğru seyahat ederken, sadece o ülke içinde değil, seyahatiniz boyunca geçtiğiniz neredeyse tüm ülkelerde güvence altında oluyorsunuz. Üstelik poliçe sadece Avrupa ülkelerinde değil, Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinde de geçerli olması sebebiyle geniş bir güvence sunuyor.”

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