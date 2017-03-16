Yeşil Elma Diyeti Sayesinde Kolayca Kilo Verin

Yaz öncesi pek çok kişi kilo verme telaşına düşerek o diyetisyen senin, bu sağlık kitabı benim araştırmaya girişir. Hatta bazı kişiler diyet yapmak adına, doğru bilinen bazı yanlışları uygulayarak vücuduna bilmeden zarar verir. Bazı meyvelerin yağ yakmaya yaradığı bilgileri etrafta dolaşır. Son zamanlarda popüler olan bir meyve, tam da bu tanıma uyuyor. Yeşil elma ile yapılan yeşil elma diyeti sayesinde kilo vermenin kolaylaşacağı iddia ediliyor. ‘Kilo vermenin kolayı olur mu?’ demeyin! www.ballisoprano.com yeşil elma diyetini hem kilo verme hem de sağlıklı yaşam açısından ısrarla tavsiye ediyor.

Yeşil Elma Diyeti İle Kolayca Kilo Verin

5 gün süreli yeşil elma diyeti, bedeninizi toksinlerden arındırarak metabolizmanızı hızlandırır. Bu şekilde kilo verme sürecinize katkıda bulunur. Yeşil elma tüketme alışkanlığını edinip belirli bir diyete de uyduğunuz takdirde yeşil elma, yağ yakmanızı hızlandıracaktır.

Yeşil elma diyeti günlük 1000-1200 kalori alınan, düşük kalorili olarak sınıflandırabileceğimiz diyetlerdendir. Hem protein çeşitleri hem kompleks karbonhidratları bünyesinde barındıran ve oldukça dengeli bir diyet olan yeşil elma diyeti, vücuda yağ alımını önemli ölçüde azaltır; bu diyetle vücudun fit hale gelmesi kolaylaşır.

Yeşil elma diyetinin başrol oyuncusu olan elmayı bol bol tüketmenin yanında bu diyette günde en az 2 litre su içmeyi de unutmamalısınız. Ayrıca diyet boyunca tüketeceğiniz besinlerin yağsız olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Yeşil Elma Kilo Vermede Neden Etkilidir?

Yeşil elma, vitamin, mineral ve lif açısından zengin bir meyve olup pek çok diyette kullanılır. Yeşil elma, laksatif etkisi sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Üstelik kilo aldırmaz. Çeşidine ve boyutuna göre değişmekle birlikte bir yeşil elma ortalama 80 ila 100 kalori arasındadır.

Yeşil elmanın en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi yüksek lif oranına sahip olması. Açlık hissinizi dindiren yeşil elmayı kabuğuyla tüketmek önemli.

Yeşil Elmanın Vücuda Faydaları

Yeşil elma diyeti kahramanı yeşil elmada yağ yoktur. Vücutta tokluk hissi yaratır, dolayısıyla kilo verme sürecini kolaylaştırır. Mineraller, vitaminler ve lif bakımından zengin olan yeşil elma, sinir sistemini canlandırır, laksatif etkisine bağlı olarak da sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir.

Yeşil elma, kandaki oksijen seviyesini yükseltir. Bu şekilde kanınızı temizler, kan akışınızı hızlandırır ve bu da yağ yakım sürecini hızlandırır.

Yeşil elma vücudumuz için oldukça faydalı bir besin olup cilt kanserini önlemede etkili olduğu, antioksidan özelliği, güçlü ve sağlıklı kemik yapısına olan katkısı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bununla beraber Alzheimer tedavisinde takviye besin olarak kullanıldığı, astımla savaştaki etkisi, vücuda enerji vermesi ve cilt sağlığına olan katkıları da dikkat çeken faydalarındandır.









Öğünlerinizde Dengeli Beslenmeniz Önemli

Diyet yaparken diyetin zulme dönüşmemesi, kas erimeleri gibi sıkıntıların yaşanmaması için yeşil elma diyeti de dahil olmak üzere her diyette her besin maddesi kararında tüketilmeli. Herhangi bir diyete başvurmadan önce bir uzmana danışılması gerektiği de unutulmamalı.

Yeşil Elma Diyeti Nasıl Uygulanır?

Aç karnına ve ara öğünlerde tüketilen yeşil elma, diğer besinlere oranla tokluk hissini daha çok arttırır. Gelin yeşil elma diyetini uygulamanızı kolaylaştıracak 5 günlük örnek yeşil elma diyeti programını birlikte inceleyelim.

5 Günlük Yeşil Elma Diyeti Programı

1. Gün:

Kahvaltı / Öğle Yemeği / Akşam Yemeği: Yeşil elma (1.5 kilograma kadar)

2. Gün

Kahvaltı: Yeşil elma (Birden fazla elma tüketebilirsiniz.)

Öğle Yemeği: 1 yeşil elma, 2 dilim yağsız peynir, limonlu mevsim salata

Akşam Yemeği: Yeşil elma (Birden fazla elma tüketebilirsiniz.)

3. Gün

Kahvaltı: 1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 dilim yağsız hindi jambon ve 1 yeşil elma

Öğle Yemeği: 1 yeşil salata, 2 tane havuç ve çeyrek soğan, 1 yeşil elma

Akşam Yemeği: Yeşil elma (Birden fazla elma tüketebilirsiniz.)

4. Gün

Kahvaltı: 1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 dilim yağsız pastırma ve 1 yeşil elma

Öğle Yemeği: Haşlanmış sebze salatası (patates içermemeli), limonlu 200 gr ton balığı ve 1 yeşil elma

Akşam Yemeği: 1 kase tam tahıl gevreği ve yağsız süt, 1 yeşil elma

5. Gün

Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim tam tahıllı ekmek ve 1 yeşil elma

Öğle Yemeği: Çiğ sebze salatası, 200 gr. kızarmış biftek veya derisiz tavuk eti, 1 yeşil elma

Akşam Yemeği: Yeşil elma (Birden fazla elma tüketebilirsiniz.)

Yeşil Elma Diyeti Vücuda Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Yaygın, kolaylıkla bulabileceğiniz besinler içeren yeşil elma diyeti, uygulanması oldukça kolay bir diyettir. Bu diyeti uygularken sadece elma olarak belirttiğimiz öğünlerde istediğiniz kadar yeşil elma tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeşil elma diyeti süresince günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Bu diyet, toksinleri vücuttan atmak, kilo vermek ve kabızlığı önlemek için birebirdir.

Yeşil Elma Diyeti Uygulanırken Gözlemlenebilecek Olası Yan Etkiler

Elma diyeti süresince alınan kalori miktarı düşük olduğu için diyeti uygulayanlarda baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve asabiyet gözlemlenebilir. Yeşil elma diyeti boyunca gerçekleşen yoğun yeşil elma tüketimi, midedeki asit oranını arttırabilir.