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Yerli Savunma Sanayi, Başkent’te buluşuyor

 Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi  - MRBS 2 Ekim’de başlıyor. Yerli ve milli savunma sanayinin yeni vitrini olan MRBS’nin açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapacak. Zirve’nin açılış günü, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerli ve milli savunma sanayi projelerine yönelik bir onurlandırma töreni de gerçekleştirilecek

Yerli Savunma Sanayi, Başkent’te buluşuyor

 Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi  - MRBS 2 Ekim’de başlıyor. Yerli ve milli savunma sanayinin yeni vitrini olan MRBS’nin açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapacak. Zirve’nin açılış günü, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerli ve milli savunma sanayi projelerine yönelik bir onurlandırma töreni de gerçekleştirilecek

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:06
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Yerli Savunma Sanayi, Başkent’te buluşuyor

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ankara Valiliği’nin destekleriyle MÜSİAD Ankara tarafından hayata geçirilen 2. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS), 2 Ekim 2019’da Hilton Garden Inn Ankara’da başlıyor.

İki gün sürecek MRBS’nin açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapacak. Zirve’nin açılış günü düzenlenecek törenle, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerli ve milli savunma sanayi projeleri onurlandırılacak.

Askeri radar ve sınır güvenliği alanına odaklanan tek savunma sanayii etkinliği olan MRBS’de alanında uzman konuşmacılar sektörün gündemindeki konuları tartışacak. Radar teknolojilerindeki en son trendler ve sınır güvenliği alanındaki en yeni projeler fuar alanında tanıtılacak. Yerli üreticiler de yabancı ülke temsilcileriyle buluşacak.

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