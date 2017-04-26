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YERLİ FÜZE "KAAN" GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:48
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ROKETSAN, KAAN füzesi ve silah sistemini ilk kez IDEF'te sergileyecek - KAAN silah sistemi, uzun menzili ve yoğun ateş yeteneğiyle caydırıcı güç olacak

YERLİ FÜZE
ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.

Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünlerinin görücüye çıkacağı 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın en büyük sürprizlerinden birini ROKETSAN yapacak.

ROKETSAN, 9-12 Mayısta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, KAAN füzesi ve silah sistemini tanıtacak. 

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen 610 milimetre çaplı KAAN füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü sağlıyor.

Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği imkanı veriyor.

KAAN füzesi, ataletsel güdüm sistemi veya küresel konumlama sistemi (KKS) destekli ataletsel güdüm sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak vurabilecek. KAAN füzesi, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek pod içi füze konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.

Füzenin fırlatma işlemi, ROKETSAN üretimi KAAN silah sistemiyle entegrasyona uygun arayüze sahip diğer platformlardan gerçekleştirilebiliyor.

Sistem, gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor.

KAAN, sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneğiyle caydırıcı güç oluşturuyor. KAAN silah sistemi, bu sayede bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde standart taktik görevlerin yanı sıra, barışı destekleme harekatından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde çok önemli görevler alabiliyor.

 Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve kaç taktiğini başarıyla uyguluyor. Bu maksatla içinde silah yönetim sistemine entegre, seyrüsefer sistemi ve otomatik tevcih sistemini barındırıyor. 

 Silah sistemi bir atış görevinin icrası için hazırlık, planlama, görevlendirme, balistik hesaplama, tevcih gibi faaliyetler için gerekli mekanik, elektrik ve elektronik alt sistemlerle teçhiz edildi. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

KAAN silah sistemi sahip olduğu tam otomatik seyrüsefer ve tevcih sistemleri sayesinde kısım komutanı, doldurucu ve sürücü olmak üzere sadece 3 kişilik mürettebatla atış görevi icra edebiliyor.

Anadolu Haber Ajansı
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