“Yerel basın, Antalya’da buluştu”

Türkiye Yerel Basın Birliği genel başkanı Nezir Karayün önderliğinde, Antalya Şube başkanı Hidayet Gültekin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile “Türkiye’de Yerel Basın’ın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu 1. Çalıştayı 27-28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti. Yerel Basın Birliği şube başkanları, il temsilcileri, üyeleri 40 ilden 75 gazeteci katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Menderes Türel çalıştaya ev sahipliği yaptı. İstanbul’dan 24 gazetecinin ulaşımını bir otobüs tahsis ederek, Esenyurt belediye başkanı Ali Murat Alatepe sağladı.

“Yerel Gazetecilik Mesleğini Korumak”

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkan Nezir Karayün; Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Menderes Türer ile kahvaltıda bir araya gelerek, Çalıştay amacımız; düşünce ve basın özgürlüğünün, Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesi, haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan yerel gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; yayın organlarının sahipleri ve çalışanlarının mesleki hak ve çıkarlarının korunması için çalışmak, yerel basının kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

“Karayün; Teşekkür Etti”

Başkan Karayün; Çalıştayımıza ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e İstanbul’dan Antalya’ya gelişimize araç desteği veren Esenyurt belediye başkanı Ali Murat Alatepe’ye, Antalya şube başkanımız Hidayet Gültekin’e, Antalyada bulunduğumuz süre içerisinde bizleri bir an yalnız bırakmayan Antalya Belediyesi Basın- yayın Dairesi başkanı Selami Şahin’e, Şube başkanlarıma, il temsilcilerime ve Türkiyenin çeşitli illerinden katılım sağlayan üyelerimize ve Çalıştayımıza maddi manevi katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“MenderesTürel; Üye Oldu”

Türkiye Yerel Basın Birliği üyesi 40 ilden 75 gazeteci, “Yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı” için Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da buluştu. Yerel Basın Birliği üyesi gazeteciler, çalıştayın yanı sıra 3 gün boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını da inceledi. Çalıştaya katılmak üzere Antalya’ya gelen Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün ve Antalya Şube Başkanı Hidayet Gültekin, kendisi de bir gazeteci olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e Yerel Basın Birliği rozetini takarak, katkılarından dolayı plaket takdim ettiler. Birliğe ilk gazeteci belediye başkanı olarak fahri üye olduğu, gazetecilere gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

"Ebru Türel; Hayalimizi Gerçekleştirdik"

Birliğin programı içerisinde üyeler Başkan Türel’in en önemli projelerinden birisi olan Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon merkezini gezdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi gazeteci Ebru Türel’e de Türkiye Yerel Basın Birliği rozeti takıldı. Türel; gazetecilere bizzat kendisinin başında olduğu, Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni tanıttı. Basın mensuplarına özel bireylerin kendi elleriyle yaptıkları pideler ikram edilirken, yine özel bireylerin yaptığı çeşitli hediyeler takdim edildi. Türel; okulumuza şu anda 581 engelli bireyimiz devam ediyor. 670 tane de kayıtlı öğrencimiz var. Bizim bu merkez hayalimizdi. Çünkü benim özellikle Antalya’da ilgilendiğim konular, bir başkan eşi olarak eğitim, çocuklar, gençler, engelliler ve kadınlar” dedi.

“‘Menderes’in Kavşağı’, ‘Menderes’in Treni’ Derler”

Türkiye Yerel Basın Birliği Üyesi gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Menderes Türel, gazeteci bir belediye başkanı olarak her zaman sonuç odaklı yaşama alıştığını söyledi. Bir gazetecinin adınızla anılan projeniz var mı? Sorusuna Başkan Türel, ‘Katlı kavşaklar için Menderes’in Kavşağı, Raylı sistem için Menderes’in treni’ derler cevabı gülümsetti.

“Yerel Basının İhtiyaçları ve Çözüm Önerileri Konuşuldu”

Türkiye Yerel Basın Birliği Üyesi Gazeteciler, “Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”nda sektörün sorunları ele alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Salonu’nda bir araya gelerek Yerel Basın Çalıştayı’nı gerçekleştirdiler. Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, başkanlığında TYBB Antalya Şube Başkanı Hidayet Gültekin ile TYBB Diyarbakır Temsilcisi Yaşar İçen raportörlüğünde Çalıştay Başladı. Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün Antalya’da ilkini gerçekleştirdikleri çalıştayın amacının, yerel basının ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek olduğunu söyledi. Karayün: “Çalıştay da belirlediğimiz hedeflerin yerel basında çalışanlar için faydalı olacağına ve başarı oranını daha da yükselteceğine inanıyorum. Programa ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanından çalıştaya katılım ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından çalıştaya katılan gazetecilere katılım belgesi destek verenlere de plaket verildi.

“Antalya’yı Gezdiler”

Yerel Basın Çalıştayı için Antalya’da buluşan gazeteciler, Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon merkezi, Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı, Kum Heykel Müzesi, Antalyaspor Tesisleri, Sarısu Projesi, Şarampol Caddesi, Konyaaltı Sahil Projesi, Boğacayı Projesi, Teleferik Antalya Belediyesi Hobi Bahçeleri’ni de gezdiler.