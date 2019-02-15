Yenilenen Menüsü İle Boğazın Gözdesi: Lacivert

Eşsiz manzara eşliğinde misafirlerine her zaman en iyiyi sunan Lacivert, özel reçetelerle yenilenen menüsü ve yöresel tatlarla zenginleşen brunch sunumuyla Boğaz’ın vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Executive Şef Hüseyin Ceylan ve ekibinin yenilikçi yaklaşımını ortaya koyan reçeteler her zamanki gibi lezzet ve sunumlarıyla iddialı.

Yeni menünün iştah kabartan başlangıçlarından “Tarama”, kruton ekmeği ile birlikte servis edilirken; maydanozun eşlik ettiği “Ayvalı Pilaki” Lacivert mutfağının farkını ortaya koyan yeni tatlar arasında yerini alıyor.

Deniz ürünü sevenlerin damak zevkine hitap eden “Portakal ve Rezeneli Levrek Marin”, hardal ile marine edilerek portakal, greyfurt, rezene ve dereotu ile zenginleştiriliyor. Bir diğer yeni başlangıç alternatifi “Susam ve Haşhaşla Kaplanmış, Mühürlenmiş Tuna Balığı”, krem sos ve yeşilliklerle birlikte servis ediliyor. Mutfak ekibinin yaratıcılığını yansıtan “Portekiz Usulü Karides Tava” ise, orman mantarları, çeri domates ve bebek ıspanak lezzetlerini buluşturuyor.

Yenilenen menüde makarna tutkunlarının beğenisine sunulan “Alfredo Soslu Deniz Mahsullü Mafalda”; kalamar, karides ve midyenin bir araya gelişiyle lezzetleniyor. Kırmızı et severler için menüye eklenen “Dana Bonfile”; fırınlanmış bebek patates, sarımsak ve ızgara mantar ile birlikte servis ediliyor. Yemekleri kadar tatlıları ile de adından söz ettiren Lacivert, yeni menüsünü “Fırınlanmış Tahin Helvalı Kek” ile taçlandırıyor.

Boğaz manzarasında zengin Brunch lezzetleri

Cumartesi ve Pazar günlerinin vazgeçilmezi olan brunch keyfi ise Lacivert’in zengin menüsü ve manzarası ile ikiye katlanıyor. Brunch menüsüne yeni yöresel tatlar ekleyen Lacivert hafta sonu kahvaltılarında da misafirlerini ağırlıyor.Antakya, Diyarbakır, Trabzon ve Erzurum başta olmak üzere daha birçok yöreden gelen farklı peynir, zeytin ve reçel çeşitleri ile zenginleşen menüde ayrıca “Bursa Kestaneli Pilav”, “Edirne Tava Ciğeri”, “Karadeniz Karalahana Sarması”, “Gaziantep Patlıcan Kebap” gibi yöresel sıcak yemekler bulunuyor. Anadolu mutfağına özgü tarifleri bir arada sunan Lacivert brunchları, mevsimsel olarak değişen ürünlerle misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Yenilenen yemek menüsü ve zenginleşen brunch büfesiyle Lacivert; en özel buluşma yemeklerine ve uzun hafta sonu kahvaltılarına ev sahipliği yapıyor.

Misafirler mekâna Rumelihisarı’ndan hareket eden Lacivert’in teknesi ile ücretsiz olarak İstanbul trafiğine takılmadan 4 dakikalık bir yolculuk ile ulaşabilirler.