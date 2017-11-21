Yeni zararlı yazılım TrojanDropper

Normal davranarak tespitten kaçınma tekniklerine sahip

TrojanDropper, tespit edilmemek için çok kademeli bir mimari ve şifreleme kullanıyor. İndirildikten ve yüklendikten sonra, bu uygulamalar şüpheli izinler talep etmiyor, tamamen normal davranarak kullanıcının beklediği etkinlikleri sergiliyorlar.

Ama arka planda çalışıyor

Bununla birlikte, kötü amaçlı uygulama arka planda aşamalı olarak çalışmaya başlıyor. İlk çalıştırılan kod, Google Play'den indirilen ilk uygulamanın varlıklarında depolanan ikinci kademe kodları yürütmeye başlar. Bu adımlar kullanıcı tarafından görünmez ve tespit mekanizmalarını şaşırtma amacı taşır.

Dört ayrı kod indiriliyor

İkinci aşamadaki kod, mağdurun bilgisi olmaksızın başka bir kötü amaçlı uygulamayı yani üçüncü kademe kodu indirir. Bir süre sonra kullanıcıdan, indirilen uygulamayı yüklemesi istenir. Uygulama Adobe Flash Player gibi tanınmış yazılımların gerçek gibi görünen fakat tamamen uydurma güncellemelerini taklit eder. Kurulduktan ve istenen izinlerin verilmesinden sonra, üçüncü kademe kodu olarak çalışan bir diğer yazılım dördüncü ve son kodu çözer ve çalıştırır. Dördüncü ve nihai kod, genellikle bir mobil bankacılık truva atıdır ve kullanıcının finansal bilgilerini elde etmeyi hedefler. Bu amaçla da kullanıcıya sahte oturum açma formları sunar.

Nasıl korunabilirsiniz?

Şu uygulamalardan herhangi birini indirdiyseniz, öncelikle cihazınızdan kaldırmanız gerekir: MEX Tools, Clear Android, Cleaner for Android, World News, WORLD NEWS, World News PRO . Cihaz markası ve Android sürümüne bağlı ‘Ayarlar’ kısmı biraz farklılık gösterebilir ama temel olarak Google Play Store'dan indirilen kötü niyetli uygulamayı kaldırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Genel> Uygulama yöneticisi>Uygulamaya gidin

Bu tür zararlılara karşı korunmak için, sadece mağazaların güvenlik özelliklerine güvenilmemeli. Bunun yerine kullanıcıların uygulama derecelendirmelerini ve yorumlarını kontrol etmeleri, uygulamaların hangi izinleri talep ettiklerine dikkat etmeleri önemli. Ayrıca proaktif ve güncel bir mobil güvenlik yazılımı, bu tür dertlerden uzak tutar.

ESET Araştırmacıları tarafından “Android/TrojanDropper.Agent.BKY” olarak etiketlenen söz konusu zararlı, telefon ve tabletlerde kimlik veya kredi kartı bilgilerini elde etmek için kullanıcılara sahte oturum açma formları sunuyor. ESET, söz konusu zararlıyı, Google Play’de yer alan MEX Tools, ClearAndroid, Cleaner for Android, World News, WORLD NEWS, World News PRO adlı uygulamalarda tespit etti. Konuyla ilgili Google'ın güvenlik ekibine bilgi verildi ve uygulamalar hemen kaldırıldı. Yine de global düzeyde en az 3 bin kez indirilmiş görünüyorlar.Basın Bülteni