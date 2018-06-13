Yeni Yusufeli ilçe merkezi yavaş yavaş ortaya çıkıyor

Dünya’nın 3. Ülkemizin ise birinci en yüksek barajı olma özelliğini taşıyan Yusufeli Barajı ve Hidro Elektrik Santrali ile birlikte sular altında kalacak olan Yusufeli ilçe merkezinin yerine Yansıtıcılar Bölgesi’nde inşa edilmekte olan yeni Yusufeli ilçe merkezinin fotoğrafları gönüllere su serpmeye devam ediyor. DSİ Çoruh Projeleri 26.Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni ilçe merkezinin fotoğrafları gerek Yusufelililerin gerekse de tüm Artvinlilerin rahatlamasına sebep oldu. Yayımlanan fotoğraflarda ilçe merkezinin yavaş yavaş oluşmaya başladığı gözlenirken ilçe merkezinin modern bir ilçe merkezine dönüşeceği beklentisi bu fotoğraflarla birlikte daha da arttı.

DSİ Çoruh Projeleri 26.Bölge Müdürlüğü, TOKİ tarafından inşaa edilmekte olan yeni Yusufeli ilçe merkezinin fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı. İlçe merkezinin yavaş yavaş ortaya çıktığının gözlendiği fotoğraflar gönülleri rahatlattı. Yayımlanan fotoğraflarla ilgili olarak DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal paylaşım sayfasında; “ Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri (TOKİ)

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmakta olan Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Üstyapı çalışmaları İnşaatı devam ediyor. Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Üstyapı Çalışmaları kapsamında 3. Bölgede (Tekkale Köyü Tarafı) inşa edilecek olan 334 adet konut, 6 adet işyeri, 1 adet 24 derslikli lise, 1 adet sağlık ocağı, 1 adet ilçe jandarma komutanlığı binası ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflar Yüzleri Güldürdü

Yusufeli’nin yeni yerleşim yerinin inşaatının fotoğrafları yüzleri güldürdü. Yusufelililerin merakla beklediği gelişmelerin başında yer alan yeni ilçe merkezinin nasıl olacağına ilişkin bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yusufeli ilçe merkezinin inşaatına ilişkin yayımlanan fotoğraflarda binaların görünmeye başlanması yüzleri güldüren sebep olurken, yeni yerleşim yerinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Bakan Eroğlu, Yeni İlçe Merkezinin Modern Ve Tarihi Görünümlü Olacağını Söylemişti

Geçtiğimiz hafta Yusufeli ilçesini ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilçede katıldığı bir televizyon programında yeni ilçe merkezinin görünümüne ilişkin maket fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Programda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yeni ilçe merkezinin tarihi görünümlü ve modern bir ilçe merkezi olacağını belirterek Kaymakamlık, belediye, milli eğitim ve okul binalarının tarihi görünümde olacağını fotoğraflarla birlikte göstermiş ve her özelliği ile Yusufeli ilçe merkezinin turizm bölgesi olacağına dikkat çekmişti. Yusufeli Barajı gölüne nazır eski ilçe merkezinden daha da geniş bir alana kurulan ilçe merkezinde her türlü ihtiyacın düşünüldüğüne vurgu yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ayrıca ilçeye modern bir öğretmen evi yapılacağını ve bu öğretmen evinin de beş yıldızlı otel kalitesinde inşa edileceğini de müjdelemişti.

Yeni Yusufeli ilçe merkezine ilişkin bu gelişmeler ilçe halkının rahatlamasını sağlarken, yeni ilçe merkezinin eskisinden de daha iyi olacağına ilişkin kanaatler gün geçtikçe artıyor. Öte yandan Yusufeli Belediyesi ‘de sık sık düzenlediği yeni ilçe merkezi gezileri ile birlikte Yusufeli halkına canlı canlı bilgilendirmelerde bulunarak yürekleri rahatlatmaya devam ediyor.

