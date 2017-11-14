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Yeni yılın kırmızı tutkusunu Victorinox ile yaşayın

14 Kasım 2017 Salı 12:18
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Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Victorinox’un hediye alternatifleri ile yılbaşında ne alacağım karmaşası yaşamıyor. Fonksiyonel, işlevsel ve zarif hediye alternatifleriyle Victorinox, ailenizi veya sevdiklerinizi mutlu etmeye yardımcı oluyor.

Yeni yılın kırmızı tutkusunu Victorinox ile yaşayın
 Yeni yıla sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizi veya ailenizi mutlu etmek için hediye arayışına girdiyseniz, Victorinox bu konuda en büyük yardımcınız olacak. Victorinox’un klasik hediyelerden uzak alternatifleri yeni yılda sevdiklerinizi mutlu edecek. 

Standartların dışına çıkın
Victorinox’un standartların dışına çıkan Victorinox Swiss Army I.N.O.X. saati yeni yılda kırmızının uğuruna inanlar için en ideal hediye alternatifi olacak. 130 zorlu testten geçerek İsviçre saat endüstrisinde fark yaratan I.N.O.X. paraşüt ipinden oluşan kayışıyla da sportif bir duruş kazanıyor. Mühendislerin saatin her detayını mikron seviyesinde kalibre ettiği I.N.O.X., hem pratik hem de fonksiyonel özellkleriyle dikkat çekiyor. I.N.O.X. Paracord modeliyle macera severlerin ilgisini çekeceği gibi, örgü modeliyle zarifliğini de ön plana çıkarıyor. Çelik kasasıyla asi ve sert bir stile bürünen saatin hayatın içindeki tüm ayrıntılara meydan okuyor.
Yeni yılı yurtdışı seyahatiyle karşılamak isteyenlere
Victorinox’un seyahat segmentinde yer alan Eherius Global valiz, genişletilebilir özelliği ile kabin boy valiz arayanlara hitap ediyor. Yüzde 100 saf polikarbonattan üretilen Etherius koleksiyonu güçlü olduğu kadar hafif yapıda tasarlandı. Kırmızı rengiyle yılbaşı konseptine uygun Victorinox valiz, 360 derecelik manevra kabiliyetine sahip tekerleriyle konforlu bir kullanım sunuyor. 
Küçük ama fonksiyonel olsun diyenlere
Victorinox’un amiral gemisi Victorinox çakı, yeni yılda en ideal hediye alternatifi arasında yer alıyor. Cepte kolaylıkla taşınabilen Victorinox çakının 15 farklı fonksiyonu bulunuyor. Anahtarlık halkası, büyük bıçak, cımbız, çok amaçlı kanca, delik açıcı, kablo sıyırıcı, konserve açacağı, küçük bıçak, tornavida, kürdan, makas, şişe açacağı, testere bıçağı, tirbüşon ve tornavidaya sahip olan çakı gündelik hayatınızda her işinizde yardımcınız olacak.
Siz de sevdiklerinize Victorinox ayrıcalığı yaşatmak istiyorsanız Hobix.com.tr’de, Hobix mağazalarında pek çok model ve çeşit bulabilirsiniz. 


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