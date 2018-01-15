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Yeni yılda yeni teknolojiye yatırım yapılmalı

TP-Link, kablosuz ağ yatırımı yapacakların marka bağımsız olarak nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. Alacakları ağ ürününü uzun süreli kullanabilmek, daha yüksek verim elde etmek için kullanıcılar beş özelliği aramalılar.

Yeni yılda yeni teknolojiye yatırım yapılmalı

TP-Link, kablosuz ağ yatırımı yapacakların marka bağımsız olarak nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. Alacakları ağ ürününü uzun süreli kullanabilmek, daha yüksek verim elde etmek için kullanıcılar beş özelliği aramalılar.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:07
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Yeni yılda yeni teknolojiye yatırım yapılmalı

Günümüzde modern yaşamın iki vazgeçilmesi internet ve mobil cihazlar. Dolayısıyla bu alanda gereksinimler de teknolojiler de hızla değişiyor, gelişiyor. Bundan beş yıl önce ev ağı için aldığımız modem, bugün ihtiyacımızın gerisinde kalabiliyor. Bir-iki yılda bir değiştirdiğimiz akıllı telefonumuzun teknolojisi daha yeniyken ev ağımız bu yeni teknolojiden yararlanmamıza engel olabiliyor. Ya da beş yıl önce evin sadece bir bölümünde gerekli olan WiFi, artık her odaya ulaşsın istenebiliyor.

Evindeki ağ çözümünü yenilemek isteyen ya da yeni ağ ürünleriyle ağ performansını artırmayı planlayanlar, yeni yatırımlarının uzun süreli kullanılabilmesi ve daha verimli olması için bazı noktalara dikkat etmeliler. Dünya kablosuz ağ pazarının lideri olan TP-Link®, kullanıcılara ağ yatırımı yaparken dikkat etmeleri gereken noktaları açıkladı. Yeni modem, yönlendirici ya da farklı bir kablosuz ağ ürünü almak isteyenler, alacakları ürünlerde şu beş özelliği aramalılar:

VSDL tercih edilmeli: Modem ya da yönlendirici (router) alacaklar, evdeki bağlantıları ADSL destekli olsa bile mutlaka VDSL desteği de olan bir model seçmeli. Bu ileride VDSL’e geçtiklerinde modem/router’ı kullanmaya devam etmelerini sağlayacak; yeni bir ürün almaları gerekmeyecek. Piyasada hem VDSL hem ADSL destekli pek çok model bulunuyor. Seçimde birinci kriter bu olmalı.

AC destekli ürün olmalı: Kablosuz ağ standartları da değişiyor. Günümüzün en yeni ağ standardı 802.11ac. Kullanıcılar alacakları her tür kablosuz ağ ürününde (modem, menzil genişletici, powerline adaptör, router, IP kamera vb) mutlaka AC standardı olanı tercih etmeli. Evlerindeki mevcut modem/router AC destekli olmasa bile yeni yatırımın yeni teknolojili olması, daha doğru olacaktır. AC destekli ürünler geriye dönük 802.11n/g/b desteği de sunduklarından sorun yaşamayacaklardır. 

Çift kanal desteği: Bugün yeni teknolojiye sahip kablosuz ağ ürünlerinde çift kanal desteği bulunuyor. Bu WiFi performansını önemli ölçüde etkileyen bir unsur. Hem 2.4GHz, hem de 5GHz kanalı desteği sayesinde ağ görevleri uygun kanala yönlendirilerek, ağ trafiği rahatlatılıyor. Bu nedenle yeni alınacak kablosuz ağ ürünlerinde mutlaka çift kanal desteği aranmalı.

Akıllı anten teknolojisi: Mobil cihaz kullanımı ve evdeki akıllı ürünlerin sayısının artması nedeniyle artık WiFi sinyallerinin evin her yerine ulaşması isteniyor. Evde hareket halindeyken akıllı telefon ya da tablet ile görüntülü konuşma vb bir uygulama yaparken odadan odaya 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 15.01.2018 11:33
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