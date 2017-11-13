Yeni yılda sevdiklerinizin kulaklarını şenlendirin

Müzik tutkunlarına BackBeat Serisi

Kablosuz kulaklık modelleriyle müzik keyfinizi doyasıya yaşatan Plantronics’te, BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505 spor için en ideal kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Farklı renk seçenekleri bulunan kulaklık, hafif ve sportif tasarımıyla genç bir duruş sergiliyor. P2i'nin terlemeye karşı dayanıklı nano kaplama teknolojisine sahip olan BackBeat FIT 500 ve FIT 505, 18 saate varan kablosuz kullanımıyla da dikkat çekiyor.

Kısa sürede şarj edilebilen kulaklığı şarj edebilecek durumda değilseniz yanında gelen 3,5 jak girişli kablosuyla da süresiz dinleme imkanına sahipsiniz. Daha profesyonel bir kulaklık isteyenlere ise Plantronics’in amiral gemisi BackBeat PRO2 modeli aradığınız kulaklık olacak. BackBeat PRO2 ve BackBeat PRO2 SE olarak iki farklı modelde üretilen kulaklık kesintisiz 24 saate kadar kullanılabiliyor. Aktif gürültü engelleyicileriyle dış dünyadan tamamen izole olabileceğiniz kulaklığın sınırlı üretim BackBeat PRO2 SE modelinde ise NFC özelliği dikkat çekiyor.



Spora düşkünlere BackBeat FIT 2

Sporcu kimliği ön plana çıkan kişilere alınacak yeni yıl hediyesi BackBeat FIT ailesinden biri olacak. Fit kalanların veya fit olmak isteyenlere hitap eden BackBeat FIT 2 su geçirmez tasarımıyla tere karşı etkili. Kulak içi kablosuz kulaklık, antrenman sırasında sizi kablo karmaşasından kurtarıyor. BackBeat FIT 2 ailesinin özelliklerinden biri olan fosfor detayı da özellikle karanlıkta dış ortamda yaptığınız sporlarda sizi fark edilir kılmak. BackBeat FIT 2’in geniş renk yelpazesi de renkli kişiliğinizi yansıtabilmenize imkan sunuyor.



Telefon görüşmeleriniz Plantronics’e emanet

İş dünyasının yoğun temposunda gün içinde sıklıkla telefonla konuşan kişilere Plantronics’ten farklı mobil kulaklık modelleri yardımcı olacak. Voyager 5200’den daha düşük bütçeye sahip kişilere hitap eden Voyager 3200 ve Voyager 3240’a kadar çok sayıda modeli bulunan Plantronics, mobil kulaklıklarda rakiplerini ses kalitesiyle geride bırakıyor. Rüzgar perdesi, çoklu mikrofon ve özel yazılım sayesinde karşı tarafa net bir ses akışı sağlayan mobil kulaklıklar, sesli komutlarla da kişisel asistanınız olarak çağrılarınızı yönetiyor. Voyager 3240’ın şarj kılıfı da kullanım ömrünü uzatarak sizi yarı yolda bırakmıyor. Trafikte seyir halindeyken de dikkatinizi yola odaklamanıza yardımcı olan Plantronics’in mobil kulaklıkları iş temposuyla veya yolda çok zaman geçiren sevdiklerinize en ideal hediye olacak.

Gün içinde çalışırken, evdeyken veya yoldayken dinlediğimiz müzik, izlediğimiz film veya çağrılarımızı yanıtlamak adına ihtiyacımız olan olmazsa olmazımız haline geliyor. Hal böyle olunca yaklaşan yeni yılda da alınacak hediye alternatifleri arasında kulaklıklar ön plana çıkıyor. 40 TL’den 1.500 TL’ye kadar olan fiyat seçenekleriyle Plantronics’in herkese ve her keseye uygun özel kulaklıkları sevdiklerinizi yeni yılda çok sevindirecek.Basın Bülteni