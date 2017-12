Yeni yıla özel kırmızı renkli OAXIS GEPASITE’de

Arka kamera ile selfie çekme özelliği

Yeni geliştirilen selfie fonksiyonu sayesinde mükemmel tatil anları için arka kamerayı kullanma olanağı sunan Eş Zamanlı Selfie Asistanı özelliği ile ön plana çıkan InkCase i7 Plus, sıcak suda bile su geçirmez özelliğini koruyacak şekilde geliştirildi. Anti-Glare teknolojisi ile parlamayı önleyen ekranı ise güneş ışığında ve zorlu koşullarda dahi ekranı kolayca kullanma olanağı sağlıyor.

InkCase i7 Plus, ‘Kişiselleştirilebilir Duvar Kağıdı’ ile en iyi anıları sürekli göz önünde tutarken, ‘Canlı Bilgilendirme Merkezi’ ile kullanıcıları gün boyu bilgilendiriyor. Bluetooth bağlantısı ile donatılmış olan InkCase i7 Plus’a takvimler, yapılacak olan işlerin listesi, görseller, hava durumu, fitness uygulaması ve haberler gibi birçok uygulama eklenebiliyor. Kullanıcılar InkCase i7 Plus ile bu uygulamaları iPhone'un arkasında görüntüleyerek günlük işlerini kolayca planlarken, yaklaşan etkinliklerden de haberdar oluyor.

iPhone’u korumanın en akıllı yolu

InkCase i7 Plus sunduğu ‘BubblePro Akıllı Teknolojisi’ ile iPhone’u düşmelere ve darbelere karşı maksimum oranda koruyor. En yeni teknolojiyi sunan mikro dokular, kilitlenerek kılıfın her zaman dayanıklı olmasını sağlıyor. Düşme etkisi, mikro dokular tarafından emilirken, kılıfın tamamına yayılarak iPhone’u koruyor.

Dünyanın en ince ve hafif e-kitap okuyucusu

InkCase i7 Plus, 4,5mm kalınlığı ve 80g ağırlığıyla dünyadaki en ince ve hafif e-kitap okuyucusudur. InkCase i7 Plus ayrıca 5.2"’lik çizilmeye karşı dayanıklı ekranı ve 540*960 çözünürlüğün sunduğu parlak ve keskin metinler ile mükemmel bir okuma deneyimi de sağlıyor. Siyahı daha siyah ve beyazı daha beyaz hale getiren en yeni e-mürekkep ekran teknolojisini kullanan 5.2" ekranında 1.2 e-mürekkep paneli de mevcuttur. Sadece ekran yenilenirken minimum düzeyde enerji tüketen InkCase i7 Plus; ekranda bir resim ya da metin ayarlandıktan sonra neredeyse hiç enerji tüketmiyor.

iPhone’un pil ömründen tasarruf sağlıyor

Tek bir kez şarj edildiğinde bile uzun süre dayanan şarjıyla ön plana çıkan InkCase i7 Plus; ekranını gerçek bir saate dönüştürerek, iPhone’un pil ömründen de tasarruf sağlıyor.

Türkiye’nin Akıllı Tedarikçisi Gençpa Teknoloji, müdavimlerinin uzun süredir bekledikleri iPhone için özel olarak tasarlanan Oaxis InCase i7 Plus’ı yeni yıl için sınırlı sayıda üretilen kırmızı renk seçeneğiyle Türkiye’ye getirdi. Yenilikçi ürünleriyle tüketici elektroniği alanında lider, dünyanın pek çok prestijli ürün tasarım ödülüne sahip Oaxis’in dijital akıllı kılıfı InkCase i7 Plus, iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus için üretildi. Darbelere karşı maksimum koruma sağlayan ve su geçirmeyen akıllı kılıf, arka kamera ile de selfie çekme imkanı sunuyor.Oaxis InCase i7 modeline göre ekran alanında yüzde 40 artış olan InkCase i7 Plus, Gençpa Teknoloji satış noktaları ve Gepasite.com’da 599 TL’den satışa sunuluyor. Dünyanın en inovatif ürünlerini Türkiye’ye getirmeye devam eden Gençpa Teknoloji Grubu, Oaxis’in yeni nesil dijital akıllı kılıfı InkCase i7’yi de yine Türk kullanıcılarla ilk kez buluşturmuştu.Basın Bülteni