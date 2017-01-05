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YENİ TİCARET KÖPRÜSÜ: “EXPO TURKEY by QATAR”

05 Ocak 2017 Perşembe 12:28
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Bölgede etkin bir ticari güç olmak amacıyla düzenlenen EXPO TURKEY by QATAR” ile Türkiye ve Katar’ın stratejik ortaklığı ticaret ile güçleniyor. Fuarı gerçekleştiren Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, “Hedefimiz Katar’la olan ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak” dedi.

YENİ TİCARET KÖPRÜSÜ: 'EXPO TURKEY by QATAR”
Kişi başına düşen milli gelirde Dünya’nın en zengin ülkesi olan Katar’la, Türkiye; daha hacimli bir ekonomik işbirliği için “Expo Turkey by Qatar”a imza atıyor. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, bu fuarla Dünya sahnesine taşınacak. EXPO TURKEY by QATAR Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek.  18-20 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara sadece iki ülkeden değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan MENA bölgesi ve uluslararası arenadan yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Medyacity ve Katar Vakfı’na bağlı Qatar National Convention Center tarafından organize edilen fuarda, Türkiye ve Katar’dan üst düzey devlet temsilcileri de hazır bulunarak destek verecek. İkili iş ve devlet görüşmeleri gerçekleştirilecek, ortaklıklar kurulacak.

“Hedef ticaret hacmini 1,5 milyar Dolara çıkarmak” 
Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, “Expo Turkey by Qatar’ın gerek Türkiye Katar ekonomik ilişkileri açısından gerek bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili bir fuar olacak. Türkiye ve Katar’ın ticaret hacmi 700 milyon dolar seviyesinde. Hedefimiz bu hacmi ikiye katlayarak 1,5 milyar Dolar seviyesine çıkarmaktır” dedi. 

Türkiye’den 10 sektörde 300 firma
Kurt, “EXPO TURKEY by QATAR ile tüm dünyanın hedef pazarı haline gelen Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da, Türkiye’nin Katar ile ortaklaşa ticari etkinliğinin artmasını hedefliyoruz. Türk firma ve markalarının özellikle inşaat, emlak/gayrimenkul, sağlık turizmi, enerji, çevre yönetimi, yapı malzemeleri, gıda, turizm, ulaşım, mobilya alanlarında bölge için avantajlı bir ticaret fırsatı sunuyoruz. Fuarda Türkiye’den 10 farklı sektörden 300’den fazla firma stand kuracak.” diye konuştu.

3 bin işadamı, 2 bin toplantı
Hakan Kurt şöyle devam etti: “Türkiye ile Katar’ın kardeşlik ilişkileri ve diplomatik yakınlıkları bu fuarı diğerlerinden bir adım öne taşıyor. İki ülke arasındaki işbirliğinin artması ve MENA bölgesindeki diğer ülkelere yatırım ve işbirliği fırsatlarını da kuvvetlendirmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda fuarda, üst düzey devlet temsilcilerinin yanı sıra Katarlı iş adamları, satın alma yetkilileri, karar verici otoritelerle birlikte MENA Bölgesi’nden 3 binden fazla iş adamıyla planlanmış ve konfirme edilmiş 2 binin üzerinde toplantının gerçekleştirilmesi planlanıyor.” 

Katar’da ‘Türk Kültür Şehri’ kurulacak
Qatar National Convention Center’da gerçekleştirilecek fuara Katar Emirlik ve devlet erkanı başta olmak üzere tüm MENA Bölgesi’nden çok geniş yelpazete bir ziyaretçi profili bekleniyor. Fuar kapsamında ayrıca 20 bin metrekarelik fuar alanı içinde kurulacak Türk Kültür Şehri de organizasyona renk katacak. Düzenlenecek ‘Türk Kültür Festivali’ kapsamında şehrin çeşitli bölgelerinde folklor ve halk oyunları gösterilerinden, fuar alanında geleneksel el sanatlarının sergilenmesine kadar Türk kültürünün MENA bölgesine etkin bir şekilde tanıtılması da hedefleniyor.

Expo Turkey by Qatar Fırsatları
* Devlet Başkanlarının Himaye ve Katılımı 
* Karşılıklı İlgili Bakanların Katılımı 
* Satın Alma Otoriteleri ile Direkt Görüşme 
* Yatırım Otoriteleri ile Direkt Görüşme 
* Katarlı İş Adamları ile B2B Görüşme 
* MENA Bölgesi’nde Ortak İşbirliği Fırsatları 
* Alanda Satış

SAYILARLA KATAR 

Dünyanın en zengin ülkesi 74 BİN 700 DOLAR Kişi Başı Milli Gelir
13,5 BÜYÜME
Son 10 Yılda Yıllık Ortalama Büyüme

170 MİLYAR DOLAR
2022 Dünya Kupası için Alt ve Üst Yapı Yatırımı

100+ ÜLKE
Doğrudan yatırım yapılan ülke sayısı

450 Milyar Dolar 
Son 10 Yılda yapılan doğrudan yatırım

TÜRKİYE 4’ÜNCÜ
Katar’ın en çok yatırım yaptığı 4. Ülke

100 YILLIK İŞBİRLİĞİ
Afrika ülkeleri ile 100 Yıllık işbirliği anlaşmaları

KATAR - TÜRKİYE KÖKLÜ İLİŞKİLERİ
Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana devam eden köklü ilişki hatta şu andaki Katar Emiri’nin Osmanlı döneminde Valilik yapan aile üyesi olması




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