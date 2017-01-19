Yeni Opel Crossland X: Stil Sahibi ve Havalı





Dışarıdan bakıldığında kompakt, içeriden bakıldığında ferah ve çok yönlü. Tamamen yeni Opel Crossland X, çift renkli yapısı ve havalı SUV görünümü ile B segmentindeki iddialı sportif Mokka X’e katılıyor. Opel’in çok yönlü ve şehirli crossover modeli, X ailesinin ikinci üyesi. Daha büyük Grandland X ise C segmentinde bu yılın dördüncü çeyreğinde meraklıları ile buluşacak. Opel, Crossland X ile birlikte 2017’de gerçekleştireceği büyük model atılımını başlatıyor, bu sene pazara sunulacak iki yeni X modeli farklı dünyaların en iyilerini bir araya getirecek: Cesur tasarımlı modeller ve şehirli yaşam tarzını kolaylaştıran SUV’lerin üstün ve faydalı özellikleri. Bu modeller kesinlikle eX-tra’lara sahip otomobiller. Yeni Opel Crossland X ilk defa Berlin’de 1 Şubat’ta görücüye çıkacak.

Opsiyonel olarak dört çeker özelliği ile gelen Opel Mokka X ile karşılaştırıldığında yeni Crossland X, ufak boyutları ile şehirde kendini buluyor, ama aynı zamanda organik çiftliğe alışverişe gitmeye ya da örneğin Bozcaada’da kısa bir tatil kaçamağı için çok uygun. 4,21 metrelik uzunluğu ile Astra’dan 16 cm daha kısa, ancak 10 cm daha yüksek. Böylece otomobilde seyahat edenler yüksek oturma pozisyonundan faydalanabiliyor ve kusursuz çevre görüşü elde ediyorlar. Opsiyonel olarak sunulan panoramik cam tavan ferahlık hissini daha da artırıyor.

Ayrıca, Opel’in yeni modeli günlük sürüşü daha da konforlu, rahat ve kolay kılan yenilikler ile gelecek. Full LED farlara sahip sürüşe duyarlı geliştirilmiş ön farlar(AFL), head up display ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, geliştirilmiş park desteği sistemi, yaya tespit özellikli ön çarpışma uyarı sistemi, otonom acil fren sistemi, üç seviyeli sürücü yorgunluk sistemi, şerit takip sistemi, hız tabelası takip sistemi ve yan kör nokta uyarı sistemleri sadece birkaç örnek. Yeni Crossland X aynı zamanda Opel’in standartlarına uyumlu şekilde Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen geniş 8 inç’e kadar opsiyonel olarak alınabilen renkli dokunmatik ekranlı IntelliLink bilgi-eğlence sistemine de sahip.

Ön tarafta seyahat eden yolcular Opel’in ödüllü AGR sertifikalı ergonomik koltuklarının keyfini sürebilecekler. Opel B segmentinde hem Crossland X hem de Mokka X’le bu konforu sunan tek marka. Crossland X arka koltukları katlamadan elde edilen 410 litrelik bagaj hacmi ile de segmentinde öncü konumda. Dahası, arka koltuk 150 mm ileri-geri hareket edebiliyor, böylece istenirse arka koltukta seyahat eden yolculara daha fazla diz mesafesi, ya da daha geniş bagaj alanı sağlanabiliyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Şehir trafiğine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, B SUV ve crossover modellerine talep ciddi şekilde artıyor. Havalı, SUV’lerden ilham alan tasarımı, çarpıcı bağlantı özellikleri ve kullanışlı yapısı ile yeni Crossland X, sınıfında Mokka X’in yanında liderlik için ikinci güçlü adayımız olacak” dedi ve ekledi: “Crossland X, güçlü yapısıyla sürüş keyfini şehirli yaşam tarzıyla birleştiren, hem şehir içi kullanım hem de şehir dışında küçük kaçamaklar için ideal bir model.”

2010’dan günümüze B CUV-SUV segmenti beşe katlanarak büyük bir büyüme gerçekleştirdi. Mokka X yüksek satış rakamlarına ulaşan ve dolayısıyla segmentinde standartları belirleyen bir model. Şimdi Crossland X kompakt segmentin altındaki en hızlı büyüyen bu segmentte Opel markasına yeni bir canlılık ve daha da büyüme getirecek.