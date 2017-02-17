Yeni Nesil Hyundai i30 Wagon, Cenevre Otomobil Fuarı İçin Geri Sayıma Başladı.

Avrupalı müşterilerin beklentilerine göre Avrupa’da üretilen Hyundai i30, beş kapılı versiyondan sonra nihayet ailelerin ilgi alanına girecek Wagon tipiyle de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Yeni i30’un şık ve estetik çizgilerine bambaşka bir bakış açısı getiren i30 Wagon, klasik ve geleneksel station wagon modellerin aksine, daha zarif ve çok yönlü kullanım yapısıyla dikkat çekiyor. Hyundai i30 ailesinin yeni üyesi Wagon’un tasarımını yorumlayan Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi Baş Tasarımcısı Thomas Bürkle, "Yeni Nesil i30 Wagon, tasarım açısından i30 ailesinin yeni modern dilini konuşuyor ve aynı zamanda Hyundai’nin yeni kimliği haline gelecek geliştirilmiş basamaklı ızgarasını da gururla taşıyor. Arkaya doğru incelen tavan çizgisi ve dinamik gövde yapısı, i30 Wagon'a neredeyse benzersiz bir siluet kazandırıyor. Şık ve dinamik profil, yan camları çevreleyen zengin bir krom çerçeveyle daha da vurgulanmış oluyor " açıklamasını yaptı. Hyundai i30 Wagon, 7 Mart 2017 tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı, Hyundai standında dünya lansmanını gerçekleştirecek.