Yeni Logitech MK850 Seti ile tüm cihazlara erişim daha kolay!

Logitech, aynı anda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle kullanılabilen, tam donanımlı Logitech® MK850 Performance Kablosuz Klavye ve Mouse Seti’ni teknoloji meraklılarının beğenisine sunuyor. Easy-Switch® teknolojisine sahip ürünler, bir tuşa dokunarak üç cihaz arasında kolayca geçiş yapma imkânı tanıyor. Yeni Logitech DuoLink yazılımıyla çalışan MK850 Klavye ve Mouse Seti’nin yastıklı avuç içi desteği, bileği yormayan rahat bir yazım pozisyonu sağlarken, klavyenin ayarlanabilir ayakları farklı kullanım yüksekliklerine olanak tanıyor.



Aynı klavye ve mouse ile tüm cihazlara erişimi sağlayarak konfor sunan MK580 Klavye ve Mouse Seti, Windows®, Mac® veya Chrome OS™ bilgisayarda; Android™ ve iOS mobil cihazlarda kolayca çalışıyor. Logitect UnifyingTM USB veya Bluetooth® Smart ile bilgisayar, telefon veya tabletlerle rahatça eşleşiyor.

“Bir işi hızlıca çözmek gerektiğinde, çalışması masasının anahtarı rahatlıktır.” diyen Logitech Küresel Klavye Direktörü Art O Gnimh, “Farklı cihazlardan araştırın, yaratın veya iletişim kurun… Gün içinde ihtiyacınız olan verimlilik ve konforu sunan MK850 Klavye ve Mouse Seti, cihazlar arasında kolayca geçiş yapıp işinizi hızla tamamlama şansı veriyor.” diyor.