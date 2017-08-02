YENİ KUVVET KOMUTANLARI BELLİ OLDU

Yüksek Askeri Şura toplantısı kararlarına göre, 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

Buna göre, 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. Kararla 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin aziz milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Atanan isimler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün atandığını bildirdi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Askeri Şura Olağan Toplantısı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emeliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandığını belirtti.

Yüksek Askeri Şura'da alınan kararları açıklayan Kalın, şunları söyledi:

"30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe yükseltilmiştir. 8 general/amiralin görev süreleri bir yıl, 159 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatılmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla rütbe bekleme süresini dolduran 28 general/amiral ile 107 albay kadrosuzluk, bir amiral ise yaş haddini doldurması nedeniyle 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren emekliye sevk edilmiştir."

İbrahim Kalın, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın görev sürelerini tamamladıklarını aktararak, verdikleri hizmetlerden dolayı üç komutana teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığına 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere atandığını bildiren Kalın, "Yüksek Askeri Şura 2017 yılı Olağan Toplantısı'nda alınan diğer kararlara ilişkin ayrıntılar, Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanacaktır. Bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin millete, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı