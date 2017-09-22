Dünyanın farklı noktalarındaki müşterilerin ortak beğenisi için geliştirilip üretilen yeni Jeep Compass, Türkiye’de biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneği ve 2 zengin donanım paketiyle satışa sunuldu. Lansmana özel 189 bin TL’den başlayan satış fiyatıyla lüks kompakt SUV segmentinin en yeni oyuncusu olarak rekabete katılan Jeep Compass, standart olarak sunulan 4x4 çekiş sistemi ve 9 ileri otomatik şanzıman gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, “Eylül ayı itibarıyla satışa sunduğumuz Jeep Compass, lüks kompakt SUV müşterileri tarafından merakla beklenen, off-road kabiliyetinin yanı sıra diğer ürün özellikleriyle de segmentini yukarı çekecek bir model olarak ön plana çıkıyor. Dünya genelinde yoğun talep gören, yılın son çeyreğinde satışına başlıyor olduğumuz Jeep Compass’tan satışa sunmak üzere, ilk etapta 150 adet araç getirdik. Modelin daha yolara çıkmadan büyük talep gördüğünü artan telefon trafiğimizden anlıyoruz” dedi.

Global anlamda SUV pazarının her geçen gün önemini arttırdığına dikkat çeken Sinan Saip Bel, “Yeni Compass, 2020 yılında yüzde 20 oranında büyümeyle 7.5 milyon seviyesine ulaşması beklenen ve dünya genelinde oldukça önemli ve büyüyen bir segment olan kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Jeep ürün portföyünde anlamlı bir oyuncu olarak dikkat çeken Jeep Compass ile biz de Türkiye’de geçmişten bugüne tarihin en yüksek satış adetlerine imza atacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz 2020 yılında toplam satış olarak 10 bin adetlere ulaşmak” açıklamasında bulundu.

Geleneksel premium Jeep tasarımı ve açık hava keyfi

Yeni Jeep Compass zarif ve güçlü tasarım hatlarıyla dikkat çekiyor. Otomobilin yeni ve geniş gövde tasarımı ve mükemmel orantısı ilk bakışta heyecan uyandırıyor. Compass’ta, efsanevi yedili ızgaranın dışındaki bölümler, parlak siyah yüzeylerle yeniden yorumlanarak modernize edildi. Ön farların etrafını çevreleyen siyah kontür araca daha dinamik bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda Yeni Jeep Compass’a kişilikli ve özgün bir görünüm sağlıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi, şişkin çamurluklar ve belirgin omuz çizgisiyle yeni Jeep Compass son derece dinamik bir profil sergiliyor. Opsiyonel olarak sunulan parlak siyah tavan kompakt SUV segmentinde benzersiz ve özgün bir görünümü beraberinde getiriyor.

Çift parçalı açılabilir cam tavan, mümkün olan en geniş açılma alanını sağlarken sürücü ve beraberindeki yolculara açık hava özgürlüğü sunuyor. Yeni Jeep Compass arka tasarımında da çekici bir görünüm sunuyor. LED teknolojisine sahip stop lambaları, aracın arka tasarımını domine ediyor. Bagaj kapağına kadar uzanan iki parçalı stop tasarımı ise Yeni Jeep Compass’ın genişlik algısını arttırıyor.

Üstün özelliklere ve teknolojilere sahip premium iç mekân

Yeni Jeep Compass, sürücü ve beraberindeki yolcularını malzeme kalitesi yüksek, üstün teknik detaylarla bezenmiş iç mekânıyla karşılıyor. Trapez formlu orta konsolun üst bölümü donanım seviyesine göre değişkenlik gösteriyor; Longitude donanım seviyesi 5 inç, Limited versiyon ise 7 veya 8,4 inç’lik Car Play & Android özellikli dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Opsiyon olarak sunulan 8,4 inç’lik dokunmatik ekranda Türkçe Navigasyon özelliği de bulunuyor. Bu bölümün altında iklimlendirme sistemine ait kumanda paneli ve hemen altında ise ayrı bir bölüm olarak vites konsolu yer alıyor. Vites kolu, Selec-Terrain kumanda paneli, elektrikli el freni, ‘start&stop’ (ESS) düğmesi, ses kontrol düğmesi ve mobil cihaz şarj ve bağlantı girişi ergonomik bir dizilimle orta konsolda toplanıyor.

Sürücünün görüş alanında olacak şekilde tasarlanan gösterge panelinin ortasında donanım seviyesine bağlı olarak 3,5 inç veya 7 inç olmak üzere iki farklı LED bilgi ekranı (DID) bulunuyor. Sınıfının en büyük bilgi ekranlarından biri olan 8,4 inç’lik versiyonda sürücü ekranda yer alacak bilgileri ihtiyacına göre kişiselleştirebiliyor. Ses sistemi veya sesli komut sistemi olmak üzere birçok fonksiyona erişim sağlayan çok fonksiyonlu direksiyon sürüş ergonomisini arttırırken sürücüye gözünü yoldan ve ellerini direksiyondan ayırmadan çoğu araç fonksiyonuna erişme imkânı tanıyor. Laptop veya tablet için tasarlanan ön yolcu bölümündeki file tipi cep veya çok katlı bagaj zemini başta olmak üzere akıllı tasarlanıp uygulanan saklama alanları kabin içindeki kalabalığın önüne geçerken kullanım ergonomisini de arttırıyor.

İki farklı 4x4 sistemi ve sınıfının en iyi off-road kabiliyeti, etkili motorlar

1.4lt. 170 HP ve 2.0lt. 170 HP’lik Limited versiyonda sunulan ‘Jeep Selec-Terrain’ 4x4 sürüş sistemi, her türlü hava ve yol şartında mümkün olan en iyi dört tekerlekten çekiş performansını sunmak üzere sürücüye “Normal, Kar, Kum ve Çamur” sürüş modları sunuyor. 9 ileri otomatik şanzıman bütün dört tekerlekten çekişli Jeep Compass versiyonlarda standart olarak sunuluyor. 4x2 güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Compass versiyonları ise altı kademeli manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Biri benzinli ikisi dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak olan Jeep Compass’ın, 5500 d/d’de 170 HP, 2500 d/d’da 250 Nm tork üreten 1.4 litre MultiAir2 Turbo motoru, dokuz vitesli otomatik şanzıman ve 4x4 konfigürasyonu ile tamamlanıyor. 120 HP ve 320 Nm tork üreten, altı vitesli manuel şanzıman ve 4x2 konfigürasyonuna sahip Stop&Start’lı verimli 1.6-litre MultiJet II motorlu Jeep Compass versiyonu dizel seçeneklerinden birini oluşturuyor. Dokuz ileri otomatik şanzıman ve 4x4 konfigürasyon ile 170 HP gücü üreten Stop&Start’lı 2.0-litre MultiJet II motor ise yepyeni Compass’ın dizel serisini tamamlıyor.

Sipariş üzerine getirilecek olan 2.0lt 170 HP’lik motorla donatılan Trailhawk modelinde ise 2.5 cm’ye yakın bir oranda arttırılmış sürüş yüksekliği, kayma plakaları, 30 derece yaklaşma, 24.4 derece karın açısı ve 33.6 derece uzaklaşma açısı sağlayan eşsiz ön ve arka kemerler, çevik 17 inç arazi lastikleri ve 216 mm’ye kadar yerden yükseklik özellikleri bulunuyor.

70’ten fazla gelişmiş güvenlik ve emniyet sistemi

EuroNCAP’ten 5 yıldız almasıyla dikkat çeken Compass’ta Önden Çarpma Uyarı Sistemi, LaneSense Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Yol Algılama Sistemi, ekranda hareketli çizgilere sahip ParkView geri görüş kamerası, Otomatik Paralel ve Dikey Park Destek Sistemi bulunuyor. Compass’ta ayrıca Adaptif Cruise Control, elektronik devrilme önleyici özellikli Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC) ve altı standart hava yastığı gibi 70’in üzerinde pasif ve aktif güvenlik ve emniyet özelliği de sunuluyor. Yeni Compass’ın “güvenlik kafesi” yapısında yüzde 65’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik kullanılmış olması, modelin sağlamlığını daha da pekiştiriyor.

Basın Bülteni