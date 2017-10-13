YENİ HONDA CİVİC TYPE R İDDİALI GELDİ

Yeni Civic Type R, Honda’nın bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu en geniş kapsamlı ürün geliştirme programının yansıması olan 10. nesil Civic ile aynı platformu paylaşıyor. Yol ve pist kullanımı göz önüne alınarak teknik olarak geliştirilen yeni Honda Civic Type R’ın kaputunun altında önceki nesil Civic Type R’da da kullanılan 2.0 VTEC TURBO motor görev yapıyor. Yeni nesil Civic Type R’da kullanılmak üzere optimize edilen 2,0 litrelik turbo benzinli motor 320 BG güç ve 400 Nm tork üretiyor. Motor üretmiş olduğu gücü kısa oranlı altı vitesli manuel şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktarıyor.

Tüm bu performans özellikleri ile iddiasını kanıtlamak üzere de Yeni Honda Civic Type R, satışa sunulmadan önce dünyanın saygı duyulan pistlerinden Intercity İstanbul Park’ta kırdığı rekor ile yüksek performans alanındaki iddiasını tescillemiş oldu. Rekor denemesi için 6 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Park’a çıkan yeni Honda Civic Type R, 2 dakika 21,5 saniye ile önden çekişli araçlar klasmanında en iyi tur zamanına imza atarak yeni pist rekorunun sahibi oldu. Yeni Civic Type R bir önceki nesliyle yine kendisine ait olan rekoru yaklaşık 0,6sn geliştirerek önden çekişli araçlar sınıfının çıtasını ulaşılması güç seviyeye taşıdı.

Civic Type R’ın 2,0 litre hacimli TURBO VTEC motoru 6.500 d/d’da 320 PS güç ve 2.500-4.500 d/d aralığında 400 Nm tork kullanıma sunuyor. Söz konusu değerler Civic Type R’ı 5,7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor ve 272 km/s maksimum hıza imkan tanıyor. Bu, Civic Type R’ı sınıfının en çabuk hızlanan ve en hızlı otomobili yapıyor.

Tamamen yeni bir süspansiyon, daha düşük ağırlık merkezi ve arttırılmış gövde rijitliği gibi özellikler sayesinde yeni nesil Honda Civic Type R önden çekişli yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfının en iyi sürüş deneyimlerinden birini sunuyor.

Ön aksta görev yapan MacPherson tipi süspansiyon üstün yol tutuş için yüksek yanal rijitliğine sahipken, üstün sürüş uyumluluğu içinse düşük uzunlamasına rijitlik sunuyor. Yeni Civic Type R’da çift bağlantılı bir yapı kullanılıyor. Standart Civic ile kıyaslandığında merkez ofseti 19 mm ve başlangıç kamber açısı 1,0 derece azaltılan revize edilmiş geometrin de katkısıyla yeni Civic Type R’da güç ve torkun ön tekerleklere etkisi azalırken sportif sürüş dinamikleri artıyor. Ayrıca rijitliği arttırmak ve ağırlığı azaltmak adında desteklerin alt kolları ve eklemler yüksek dayanımlı alüminyumdan üretiliyor.

Yeni Civic Type R için özel olarak geliştirilen dört tekerlekte Adaptif Amortisör Sistemi özellikle hızlanma veya yavaşlama gibi ani ağırlık transferlerinde gövdenin dengede kalmasına yardımcı olarak hızlanma ve fren performansını arttırıyor.

Daha önce kullanıma sunulan ‘Sport’ ve pist odaklı ‘+R’ modları dışında ‘Comfort’ adında yeni bir sürüş modu daha sisteme dahil edildi. Sürüş modlarının her biri adaptif amortisörler, direksiyon sertliği, vites değiştirme hissi ve gaz tepkisini ayarlıyor.

Civic Type R ülkemizde GT donanımı ve 260.000 TL’lik fiyat ile satışa sunulacak.













Basın Bülteni