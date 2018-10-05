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Yeni Havalimanının aydınlatması Günsan’a emanet

Türkiye’nin en önemli projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın aydınlatma kontrolünü Günsan üstlendi. Yeni Havalimanında Günsan; Eqona, Nemliyer ve modüler seri model anahtar ve priz ürünleriyle yer alacak. Günsan, Yeni Havalimanı’nın aydınlatma güvenliği için 100 bin adede yakın ürün kullandı.

Yeni Havalimanının aydınlatması Günsan’a emanet

Türkiye’nin en önemli projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın aydınlatma kontrolünü Günsan üstlendi. Yeni Havalimanında Günsan; Eqona, Nemliyer ve modüler seri model anahtar ve priz ürünleriyle yer alacak. Günsan, Yeni Havalimanı’nın aydınlatma güvenliği için 100 bin adede yakın ürün kullandı.

05 Ekim 2018 Cuma 14:28
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Yeni Havalimanının aydınlatması Günsan’a emanet

Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, dünya kamuoyunda ses getiren projeler arasında öne çıkıyor. Anahtar ve priz sektörünün önde gelen firmalarından Günsan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın aydınlatma kontrolünü üstlendi. 

Aydınlatma kontrolü Günsan’da 
Günsan’ın anahtar ve priz ürünleri ile İstanbul Yeni Havalimanı projesinde olmaktan büyük mutluluk duydukları belirten Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan; “İstanbul Yeni Havalimanı ülkemiz ekonomisi ve marka değeri açısından çok önemli bir proje. Günsan olarak bu projenin içinde yer alarak Yeni Havalimanı’na katkıda bulunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. 200 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni havalimanımızı Eqona model anahtar ve priz ürünlerimizle aydınlatacağız”dedi. 

Yurtiçine yayılan geniş bayi ağı ve 50’den fazla ülkeye yaptığı ihracat ile sektörde güçlü bir konumda yer alan Günsan, farklı yaşam alanlarında herkes için güvenli, kullanımı kolay, estetik ve yenilikçi elektrik ürünleri ile öne çıkıyor. İstanbul Havalimanı projesinin yanı sıra Bursa, Adana, Yozgat ve Elazığ şehir hastaneleri başta olmak üzere birçok kamu projesi ve prestijli konut projelerinde de ürünleriyle yer alıyor. 

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