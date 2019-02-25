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Yeni Goodyear Vector 4Seasons Cargo tasarruflu yolculuk

Goodyear’ın Vector 4Seasons Cargo hafif ticari araç lastikleriyle mevsime göre lastik değiştirmeye gerek kalmıyor ve hafif ticari araç sürücüleri daha fazla kilometre performansı elde ediyor.

Yeni Goodyear Vector 4Seasons Cargo tasarruflu yolculuk

Goodyear’ın Vector 4Seasons Cargo hafif ticari araç lastikleriyle mevsime göre lastik değiştirmeye gerek kalmıyor ve hafif ticari araç sürücüleri daha fazla kilometre performansı elde ediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:22
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Yeni Goodyear Vector 4Seasons Cargo tasarruflu yolculuk

Goodyear, hafif ticari araç lastikleri ürün gamının yeni üyesini pazara sundu. Dört mevsim kullanılabilen Vector 4Seasons Cargo lastikleri yakıt tasarrufu, üstün performans ve bir önceki modele kıyasla daha iyi kilometre performansı sunuyor.

Yeni Vector 4Seasons Cargo lastiklerinin sunduğu daha kısa fren mesafesi, artırılmış dayanıklılık ve yol tutuşu sayesinde sürücüler hem kuru hem de ıslak zeminlerde kendilerini daha güvende hissediyorlar. Bu yeni lastikler ile sürücüler ve filo yöneticileri mevsim geçişlerinde lastik değiştirmeye gerek kalmaksızın maliyetlerini azaltıyor. YeniVector 4Seasons Cargo lastikleri daha önceki nesline göre daha üstün kilometre performansı sunuyor ve düşük yuvarlanma direnci yakıt masraflarının azalmasını sağlıyor.

Goodyear Vector 4Seasons Cargo, Goodyear’ın EfficientGrip Cargo yaz lastiği, Cargo UltraGrip 2 kış lastiği ve yeni UltraGrip Cargo lastiklerinden oluşan hafif ticari araç portföyünü genişletti. Cargo Vector 2 dört mevsim lastiklerinin yeni nesli olan Vector 4Seasons Cargo, hem kuru hem de ıslak zeminlerde daha kısa fren mesafesi sağlamasının yanında karlı ve buzlu zeminlerde gelişmiş direksiyon hâkimiyeti özellikleri sunuyor.

Yeni Vector 4Seasons Cargo lastikleri, genişliği 185 ila 235 arası, profili 80 ile 65 arası olan ve jant çapı 14”, 15” ya da 16” olacak şekilde 16 farklı boyutta üretildi.

Anahtar Kelimeler:
GoodyearVector 4Seasons Cargo
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