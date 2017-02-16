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Yeni Frankfurt Başkonsolosu görevine başladı

16 Şubat 2017 Perşembe 09:59
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YASEMİN BAHADIR/FRANKFURT-ALMANYA´nın Frankfurt kentinde vazifesini ilk günden beri başarıyla tamamlayan, Türkiye Cumhuriyet Frankfurt Başkosolosu M. Mustafa Çelik görevini yeni atanan Başkonsolos Burak Karartı’ya bıraktı.

Yeni Frankfurt Başkonsolosu görevine başladı
Yeni görevine Berlin’de devam edecek olan Çelik´e bizler de ekovitrin adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarken yeni görev yerindeki çalışmalarda başarılar diliyoruz.

15 Şubat 2017 tarihinde yeni görevine başlayan T.C. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’nın özgeçmişi şöyle:

T.C. Frankfurt Başkonsolosluğuna atanan Burak Karartı, 1977 yılında Erzincan’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Orta Doğu ve Afrika çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki kariyerine 1999 yılında başlayan Başkonsolos Burak Karartı, gerek merkezde, gerek yurt dışında önemli görevler üstlendi.

Türkiye’nin Ulanbatur, Londra ve Roma Büyükelçiliklerinde üçüncü ve ikinci katip olarak görev yapan Karartı, 2008-2010 yıllarında Washington Büyükelçiliği Müsteşarlığı, 2013-2014 yıllarında ise Boston Başkonsolosluğu görevlerinde bulundu. Karartı, son olarak Dışişleri Bakanlığı’nda Balkanlar ve Orta Avrupa Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Bizler de yeni Frankfurt Başkonsolosumuza başarılar diliyoruz.
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