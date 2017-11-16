YENİ FİNANSAL MODELİN TEMELİ İSTANBUL’DA TANITILDI

Finans sisteminde insani değerleri ön plana çıkaran, yeni paylaşım ekonomisinin ruhuna inananları bir araya getiren Küresel Katılım Finans Zirvesi” (Global Participation Finance Summit - GPAS İSTANBUL) İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, finans sistemindeki girişimci, yatırımcı ve profesyonelleri buluşturdu.



DR. YAHIA ABDUL-RAHMAN

50 ülkeden yaklaşık 10 bin ziyaretçi, 1.000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra 200’den fazla konuşmacıyı bir araya getiren zirvenin ana konuşmacısı ise ABD’nin ilk faizsiz bankası The Bank of Whittier’ın kurucusu olan ve Dow Jones Islamic Index’in temelini atan kişi olarak bilinen Dr. Yahia Abdul-Rahman’dı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, MÜSİAD, TKBB ve TOBB organizasyonunda, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurumu, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen zirveye dünyanın dört bir yanından bankacılar, birikim sahipleri, fon yöneticileri, finansal ürün geliştiricileri, bürokratlar, girişimciler, iş insanları, akademisyenler, ekonomistler ve ekonomi alanındaki fikir önderleri katıldı. Zirvede, dünyanın önde gelen girişim sermayelerini temsil eden kişi ve kuruluşlar da yer alırken, proje ve fikir sahipleri, yatırımcı ve girişim sermayesiyle buluşma imkânı elde etti.



FİNANSAL SİSTEMLERİN 4.0’I

Zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda, sektör temsilcileri ve bürokratlarla birlikte, Oxford ve Harvard gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde görev yapan çok sayıda akademisyen, insani finans sisteminin topluma ve insana sağlayacağı faydaları masaya yatırıyor, bu kapsamda geliştirilebilecek finansal ürünleri ve bu ürünlerin altyapılarını tartışıyor. GPAS İstanbul, ‘İnsani Finans Panelleri’ ve ‘İnovasyon Oturumları’ ile farkındalık sağlamayı, ‘Business School’ ile insani finans dünyasını anlatmayı, ‘Fon ve Girişimci Görüşmeleri’ ile yeni yatırımları geliştirmeyi, ‘Devlet ve Endüstri Panelleri’ ile fikir paylaşımında bulunmayı, ‘Eğitim Programları’ ile insani finans bilincini artırmayı amaçlıyor. Finansal sistemlerin 4.0’ı olarak nitelendirilen İnsani Finans felsefesinin temellerinin tartışıldığı, yenilikçi ürünlerin üretim ekonomisine olumlu etkilerinin masaya yatırıldığı GPAS İstanbul, yarın düzenlenecek oturumların ardından sona erecek.



İnsani Finans nedir?

İslami ya da faizsiz bankacılık olarak sınırlandırılamayacak bir finansal sistemi, faize dayalı olmayan, kaynakları maksimum seviyede üretme ve yatırıma döndürmeye odaklı bir ekonomik felsefeyi tanımlıyor. Nihai hedef olarak parayı artırmayı değil; paranın ve kazancın insanın mutluluğunu, sürdürülebilir refahını ve ekonominin üretim kapasitesini artırmayı odak alırken, üretmeden, istihdam yaratmadan, paradan para kazandırarak, büyümeye çalışan eski finans sisteminin (faize dayalı finans sisteminin) çıkmazlarına karşı, kar-zarar ortaklığına dayalı, paylaşımı esas alan, insani ve ahlaki temelli yatırım araçları ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefliyor. İnsani finansta, bankacılıktan sigortacılığa, yatırım finansmanından, emeklilik fonlarına kadar finansal sistemin tüm paydaşları için paranın nasıl kazanıldığı ilk ve en önemli konu.

Basın Bülteni