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Yeni çağın dili Kodlama Mektebim’de…

İş ve sosyal hayatın akıllı cihazlarla çevrelenmeye başlaması, günlük ihtiyaçlardan gelişmiş mesleklere birçok işin yazılımlar ve bilgisayarlı makineler tarafından yapılması, yeni nesiller için kodlama becerisini zorunlu kılıyor.

Yeni çağın dili Kodlama Mektebim’de…

İş ve sosyal hayatın akıllı cihazlarla çevrelenmeye başlaması, günlük ihtiyaçlardan gelişmiş mesleklere birçok işin yazılımlar ve bilgisayarlı makineler tarafından yapılması, yeni nesiller için kodlama becerisini zorunlu kılıyor.

05 Ocak 2018 Cuma 14:17
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Yeni çağın dili Kodlama Mektebim’de…

Endüstri 4.0’ın gerekliliklerinden biri olan Kodlama, bilgisayarları, bilgisayarlı makineleri programlayarak onlara istenilen işleri yaptırabilmek, bu cihazlara yeni özellikler ve görevler ekleyebilmek için imkân sağlıyor. Kendi mesleklerini icat etmek zorunda kalacak olan yakın geleceğin yetişkinleri yani günümüzün gençlerini aranan mesleklerin sahibi yapabilmek adına müfredatına Kodlama’yı ekleyen Mektebim, Kodlama ve onun getireceği algoritmik (sistematik) düşünme becerisini öğretiyor. Çocuklara, etraflarını saran bilgisayarlı makineler ve büyük veri yığınları ile iletişime geçme, onlara ne yapmaları gerektiğini emredebilme ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir ‘dil’ becerisi katan Mektebim, anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde çocukların, oyun kodlama, mobil kodlama, algoritmik kodlama, 3D tasarım ve Robotik (akıllı cihaz tasarımı) kazanımlarını elde etmelerine olanak sağlıyor.

“Kodlama eğitimi yaratıcılığı olumlu yönde tetikliyor.”

Kodlama eğitimi alan çocuklar bilgisayar kodlama, robot tasarım/kodlama, web tasarımı, 3D tasarım/üretim öğrenmenin yanında karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen birçok temel bilgi ve becerileri de elde etme şansını yakalıyor. Mektebim’de yer alan Kodlama dersleri, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı da hedefliyor. Kodlama eğitimi için Bilişim Garaj Akademisi ile işbirliği yapan Mektebim, Yenilikçi Eğitim Programlarıyla Endüstri 4.0 uygulamalarına katkı sağlayacak Kritik Düşünme Becerileri, M+ Station, İnovasyon, Finansal Okuryazarlık, Küresel Farkındalık, Kodlama, STEM, 3D ve Kodlama uygulamaları ve M-LEAD dersleri ile ürün odaklı çalışmalar yapıyor.

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