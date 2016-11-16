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YENİ C-HR TOYOTA PLAZA SONKAR'DA TANITILDI

16 Kasım 2016 Çarşamba 13:42
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Türkiye’de üretilen ilk hibrit ve crossover araç olan Toyota C-HR, 15 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen törenle Toyota Plaza Sonkar ve Sonkar Avcılar’da görücüye çıktı.

YENİ C-HR TOYOTA PLAZA SONKAR'DA TANITILDI
Toplantıda konuşma yapan Toyota Plaza Sonkar Genel Koordinatörü Aykan Ceylan Toyota’nın gelecek vizyonu içinde gittiği yolu gösteren C-HR modelimiz sınıfında yeni bir soluk getirecektir. Bu aracı beğenenize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Toyota C-HR ülkemize ve İstanbul’a hayırlı uğurlu olsun diyerek aracın örtüsünü kaldırdı.

* Toyota C-HR ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Japonya dışında “Yeni Global Platform”da (TNGA) araç üreten ilk denizaşırı üretim tesisi oldu.
* C-HR üretimi ile birlikte ABD, Kanada, Tayvan gibi ülkelere ilk kez ihracat yapmaya başlayacak olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin toplam ihracat yaptığı ülke sayısı ise 52’den 97’ye çıktı. 
 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin 22 yıldan beri devam eden yüksek kaliteli otomobil üretim tecrübesinin ve yüksek mühendislik kabiliyetinin bir göstergesi olan Toyota C-HR projesi 350 milyon Euro’luk yatırımla gerçekleştirildi. Toyota C-HR ile yıllık 150 bin adet olan üretim kapasitesi 280 bin adede çıkarken, İŞKUR programları aracılığıyla 2 bin kişi için ek istihdam olanağı yaratıldı. Yaratılan ek istihdamla birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanı sayısı 5 binin üzerine çıkarken, önümüzdeki dönemde işe alımların devam edeceği belirtildi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin 22 yılda gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarı ise 1.7 milyar Euro’ya ulaştı.  Toyota C-HR’ın yanı sıra aynı hatta Corolla ve Verso modellerinin de üretimine devam edecek olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Eylül ayında üç vardiya üretime geçerek, günlük üretimini 960 adede çıkardı. 

ABD ve Kanada’nın da dahil olduğu 45 ülkeye ihracat
Toyota C-HR’ın, Avrupa pazarından sonra, en büyük ihracat pazarı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi Kuzey Amerika ülkeleri olacak. Toyota C-HR, Tayvan, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında olduğu toplam 45 yeni pazara daha Sakarya’dan ihraç edilecek. Üretim bu yıl yüzde 33, 2017 yılında ise yüzde 140 oranında artacak, ihracat oranı ise yüzde 90’a çıkacak. Böylece Toyota Otomotiv Sanayi, Toyota   C-HR ile Türkiye’nin otomotiv ihracatına büyük katkı sağlayacak. 

Türkiye’de üretilen ilk hibrit ve crossover
Toyota C-HR, Türkiye’de üretilen ilk hibrit ve ilk crossover olurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ise Yeni Global Platform’da (TNGA) Japonya dışında üretim yapan ilk fabrika oldu. Gövde dayanıklılığını daha da artıran Yeni Global Platform, sağladığı düşük ağırlık merkezi sayesinde daha güvenli ve keyifli sürüş imkanı sunarken, diğer yandan aynı platform üzerinde ortak parçaların kullanılabilmesine olanak vererek verimlilik artışı da hedefliyor. Toyota Plaza Sonkar’da müşterilerin, tedarikçilerin ve basının katıldığı bir törenle tanıtılan C-HR müşterilerin büyük beğenisini topladı.
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