YENİ C-HR TOYOTA PLAZA SONKAR'DA TANITILDI

* Toyota C-HR ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Japonya dışında “Yeni Global Platform”da (TNGA) araç üreten ilk denizaşırı üretim tesisi oldu.
* C-HR üretimi ile birlikte ABD, Kanada, Tayvan gibi ülkelere ilk kez ihracat yapmaya başlayacak olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin toplam ihracat yaptığı ülke sayısı ise 52’den 97’ye çıktı.
ABD ve Kanada’nın da dahil olduğu 45 ülkeye ihracat
Toyota C-HR’ın, Avrupa pazarından sonra, en büyük ihracat pazarı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi Kuzey Amerika ülkeleri olacak. Toyota C-HR, Tayvan, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında olduğu toplam 45 yeni pazara daha Sakarya’dan ihraç edilecek. Üretim bu yıl yüzde 33, 2017 yılında ise yüzde 140 oranında artacak, ihracat oranı ise yüzde 90’a çıkacak. Böylece Toyota Otomotiv Sanayi, Toyota C-HR ile Türkiye’nin otomotiv ihracatına büyük katkı sağlayacak.
Türkiye’de üretilen ilk hibrit ve crossover
Toyota C-HR, Türkiye’de üretilen ilk hibrit ve ilk crossover olurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ise Yeni Global Platform’da (TNGA) Japonya dışında üretim yapan ilk fabrika oldu. Gövde dayanıklılığını daha da artıran Yeni Global Platform, sağladığı düşük ağırlık merkezi sayesinde daha güvenli ve keyifli sürüş imkanı sunarken, diğer yandan aynı platform üzerinde ortak parçaların kullanılabilmesine olanak vererek verimlilik artışı da hedefliyor. Toyota Plaza Sonkar’da müşterilerin, tedarikçilerin ve basının katıldığı bir törenle tanıtılan C-HR müşterilerin büyük beğenisini topladı.
Yorum Gönder