Yeni Audi Q5 Türkiye’de!

Türkiye’de öncelikle 2.0 lt TDI 190hp quattro motor seçeneğiyle satışa sunulan Yeni Q5’in 2.0 TFSI 252 Hp motor seçeneği ise önümüzdeki günlerde showroomlarda olacak.

Yeni neslinde Audi Q5, Dynamic, Sport ve Design olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle sunuluyor. Çok daha maskülen ve sportif bir karakter ortaya koyan yeni Audi Q5’in öncüsüne göre daha alçak tasarlanan ön bölümü yatay çizgilerle keskinleştirilmiş. Kalın alüminyum çerçeveyle belirginleştirilen ve ön farlara kadar uzanan tek çerçeveli ızgara (Audi Single Frame), aerodinamik tasarımlı ön bölümü daha çarpıcı ve agresif bir görünüme taşıyor.

90 kg daha hafif

4,66 metre uzunluğa, 1,89 metre genişliğe, 1,66 metre yüksekliğe ve 2,82 metre dingil mesafesine sahip yeni Audi Q5’in boyutları, bir önceki nesline oranla artmış durumda. Boyut artışına karşın, Audi’nin hafif yapı teknolojisiyle zekice uygulanan yüksek dirence sahip çelik ve alüminyum karışımı maddelerden oluşan gövde, yeni Audi Q5’in motor seçeneğine bağlı olarak 90 kg’a kadar daha hafif olmasına imkan sağlıyor.

Cömert ve geniş yaşam alanı

Yeni Q5, beş kişinin rahat bir yolculuk yapmasına imkan veren geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni Audi Q5’in bagaj hacmi, öncüsü ile kıyaslandığında 10 lt artarak, arka koltukların kullanım şekline bağlı olarak 550 lt ile 610 lt arasında değişen bir değere ulaşırken, arka koltukların katlanmasıyla 1.550 litreye kadar çıkabiliyor.

Yalın ve kullanışlı: Kumanda elemanları ve göstergeler

Audi’nin yeni SUV’ unun sezgisel kullanım felsefesi üç önemli yenilikle öne çıkıyor. İsteğe bağlı olarak alınan Audi Sanal Kokpiti (Audi Virtual Cockpit) yüksek çözünürlüklü 12,3 inçlik ekranıyla benzersiz bir görsel şölen sunuyor. Sürücü, yuvarlak göstergeli geleneksel görünüm ve navigasyon ekranı veya listeleri ön planda tutan görünüm olmak üzere iki farklı moddan birini tercih edebiliyor. Yine opsiyonel olarak sunulan Head-up-Display ile önemli bilgiler ön cama, doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtılıyor.

Merkezi kumanda sisteminin temel yapı taşını oluşturan MMI (Audi Multimedya Ara yüzü) ünitesi vites konsolunda kendine yer buluyor. Günümüz akıllı telefonlarıyla aynı prensipte çalışan MMI ayrıca akıllı serbest metin arama özelliği de sunuyor. Geliştirilen yeni sesli komut sistemi kullanım kolaylığını desteklerken çok fonksiyonlu direksiyon ise üçüncü kumanda ara yüzü olarak devreye giriyor.

Son teknoloji sürüş destek sistemleri

Birçok ileri teknoloji çözümü bünyesinde barındıran yeni Audi Q5 sürüş destek sistemleri noktasında da sınıfına yeni standartlar getiriyor. Öngörülü Verimlilik Asistanı navigasyon ile birlikte çalışıyor ve uyarlanabilir hız sabitleyici (Adaptive cruise control) aktif olduğunda devreye girerek Audi Q5’in seyir hızını sürüş koşulları, yolun topoğrafyası, hız limitleri ve önde giden aracın durumuna göre ayarlıyor. Böylece şehirlerarası yollarda yüzde 10’a varan bir yakıt ekonomisi elde edilebiliyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleyici yoğun trafikte sürüşü kısmen ele alıyor ve sürücünün rahat etmesini sağlıyor. Bir diğer güvelik desteği olan Audi Aktif Şerit Takip Asistanı (Audi Active Lane Assist) sürücüyü aracın istem dışı olarak şerit dışına çıkmaması için uyarıyor. Mesafe Takip Uyarı sistemi güvenli takip mesafesini koruma noktasında sürücüyü destekliyor.

Standart olarak sunulan Pre-sense Şehir ( Pre Sense City) Standart olarak sunulan güvenlik sistemi 85 km/s hıza kadar olan sürüşlerde yeni Audi Q5’in önündeki yaya ve araçları gözlemliyor. Sistem bunun için ön cama entegre edilen ve 100 metre kadar görüş alanına sahip olan kamerayı kullanıyor. Olası bir çarpışma algılayan sistem sürücüyü kademeli olarak uyarıyor ve gerektiğinde fren yaparak aracı durduruyor.

Yeni nesil Audi Q5’de sunulan bir diğer asistan olan Yoğun Trafik Asistanı (Traffic Jam Assist) otonom sürüşün ilk örneklerini sunuyor. Uygun yol şartlarında Yoğun trafik asistanı direksiyonun kontrolünü kısmen üstleniyor. Radarlardan aldığı verileri, dikiz aynasına entegre edilmiş olan kamerasından topladığı verilerle birleştirerek kullanan sistem öndeki araçların hareketlerini takip ederek, aracın trafik seyrine uygun şekilde devam etmesini sağlıyor.

Dönüş Asistanı (Turn Assist), Arka Çapraz Asistanı (Cross Traffic Assist ) ve Engel Aşma Asistanı (Collision avoidance assist ) gibi pek çok ilerici güvenlik destek sistemi ile Yeni Q5, sürücüsünü teknoloji ile destekleyerek hem yolcu hem de trafik güvenliğini maksimize etmeyi hedefliyor.

İlk nesliyle dünya çapında kendi sınıfının en çok satan SUV modeli olan Audi Q5 yenilenen nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. İleri teknolojiye sahip dört tekerlekten çekiş sistemi quattro, verimli motorlar, uyarlanabilir amortisörlere sahip havalı süspansiyon kadar, geniş kapsamlı bilgi ve eğlence sistemleri ve sürüş destek sistemleri Yeni Q5’te önemli inovasyonlar olarak öne çıkıyor.