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Yeni asgari ücret açıklandı

Bugün açıklanan 2019 yılı asgari ücretleriyle ilgili KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetler Direktörü İsmail Sevinç kesinti ve vergileri hesapladı.

Yeni asgari ücret açıklandı

Bugün açıklanan 2019 yılı asgari ücretleriyle ilgili KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetler Direktörü İsmail Sevinç kesinti ve vergileri hesapladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:11
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Yeni asgari ücret açıklandı

Yeni düzenleme uyarınca 2018 yılında brüt 2 bin 29,50 TL olan asgari ücret, 2019 yılında yüzde 26,05 oranında artırılarak brüt 2 bin 558,00 TL oldu. Bekar ve çocuksuz bir işçinin net asgari ücreti 417 TL artarak 2 bin 20,59 TL olarak açıklandı.

2018 yılında 2 bin 384,66 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 2019 yılı için 621 TL artarak 3 bin 5,65 TL’ye yükseldi.

Sevinç, “Yeni düzenlemeyle işçiye yapılan 417 TL’lik artış, işverene 621 TL’lik maliyet olarak yansıyacak” dedi.

2019 yılına ait asgari ücret hesaplaması ve asgari ücretin işverene maliyeti şöyle:

2019 Yılı Asgari Ücret 
(01/01/2019- 31/12/2019)

Brüt Ücret

2.558,00 TL

SGK Primi (İşçi Payı)

358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı)

25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı

2.174,30 TL

Gelir Vergisi

326,15 TL

Damga Vergisi

19,42 TL

Net Kesintiler Toplamı

729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dâhil)

2.020,59 TL

İşveren Maliyeti

Asgari Ücret

2.558,00 TL

SGK Primi (İşveren Payı)

396,49 TL

İşsizlik Sigorta Fonu (İşveren Payı)

51,16 TL

İşverene Toplam Maliyet

3.005,65 TL
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