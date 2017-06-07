Yaz stilini tamamlayacak çantalar Zühre’de

2004 yılından bu yana kadın dış giyim modasına yön veren markalardan biri olan Zühre, 18 ayrı modelden oluşan yeni çanta koleksiyonuyla kadınların kombinlerini tamamlayacak. Zühre birbirinden farklı çanta modelleriyle günlük kullanımın yanı sıra gece de şıklığından ödün vermeyen kadınların ilk tercihi olacak.

Yenilikçi çizgisi ile dikkatleri üzerinize çekin

Zühre koleksiyonunda yer alan çantalar, zarif tasarımları ve farklı tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyonda 18 ayrı modelde 5 ayrı renk seçeneği ile yer alan çantalar, kombinlerin eşsiz parçası olmaya aday. Sırt çantasından kol çantasına, klasik modellerden clutch çantalara kadar her zevke uygun modelleri bu yaz kadınların elinden düşmeyecek.

Klasik modellerden vazgeçmeyen kadınların kombinlerine ışıltılı siyah renkte kol çantası eşlik ederken, fermuar detaylarıyla zarafeti ve şıklığı bir arada sunan bej renk sırt çantası ise sportif görünümünden ödün vermeyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Zühre toplam 48 mağazasında satışlarına başladığı çanta koleksiyonu ile dış giyim modasında bütünlüğü sağlayarak şıklığı ortaya çıkartacak.

Detaylı bilgi için http://www.zuhre.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.