banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Yaz stilini tamamlayacak çantalar Zühre’de

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:06
Bu haber 426 kez okundu

Kadın dış giyimin öncü markalarından Zühre, çanta koleksiyonu ile bu sezon kadınların vazgeçilmez aksesuarları arasında yerini alıyor. Yaz sezonuna uygun 18 ayrı modelden oluşan Zühre çanta koleksiyonu siyah, bej ve mavi renk tonları ile kadınlara şıklık katacak.

Yaz stilini tamamlayacak çantalar Zühre'de
2004 yılından bu yana kadın dış giyim modasına yön veren markalardan biri olan Zühre, 18 ayrı modelden oluşan yeni çanta koleksiyonuyla kadınların kombinlerini tamamlayacak. Zühre birbirinden farklı çanta modelleriyle günlük kullanımın yanı sıra gece de şıklığından ödün vermeyen kadınların ilk tercihi olacak.

Yenilikçi çizgisi ile dikkatleri üzerinize çekin
Zühre koleksiyonunda yer alan çantalar, zarif tasarımları ve farklı tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyonda 18 ayrı modelde 5 ayrı renk seçeneği ile yer alan çantalar, kombinlerin eşsiz parçası olmaya aday. Sırt çantasından kol çantasına, klasik modellerden clutch çantalara kadar her zevke uygun modelleri bu yaz kadınların elinden düşmeyecek.

Klasik modellerden vazgeçmeyen kadınların kombinlerine ışıltılı siyah renkte kol çantası eşlik ederken, fermuar detaylarıyla zarafeti ve şıklığı bir arada sunan bej renk sırt çantası ise sportif görünümünden ödün vermeyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Zühre toplam 48 mağazasında satışlarına başladığı çanta koleksiyonu ile dış giyim modasında bütünlüğü sağlayarak şıklığı ortaya çıkartacak.

Detaylı bilgi için http://www.zuhre.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.