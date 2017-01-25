Yayınaçık’ın şampiyon streamer’ı belli oldu!

Logitech G’nin, geleceğin streamer’larını belirlemek amacıyla Multiplayer ve Tuna “Pintipanda” Akşen’in desteğiyle düzenlediği Yayınaçık isimli yarışmanın şampiyonu belli oldu. Finale kalan 4 aday; Başak Zengury, Doğukan Adal Yılmaz, Yusuf Aydın ve Alper Biçen arasında yapılan, 5 gün süren çekişmeli final etabının sonunda, Alper Biçen şampiyon oldu. Kazanan ve finale kalanlar ödüllerini, Logitech’in sponsor olduğu Multiplayer Chapter IV etkinliğinde aldı.



Logitech G Yayınaçık Streamer Yarışması Şampiyonu Alper Biçen, “Bu yarışma sayesinde, oyun yayıncılığı konusunda çok iyi bir eğitim aldık ve kendimizi geliştirdik. Logitech ve Multiplayer’a, hayallerinin peşinden koşanların bir adım daha atmasına imkân sağladığı için çok teşekkür ediyorum.” dedi.



Yarışmacıların, 4 gün boyunca korku, rekabetçi, açık dünya ve serbest türde oyunlar sırasında yaptığı yayınlar, Merthan Yalçın, Tuna ”Pintipanda” Akşen, Kaan Kural, Irmak Kazuk, Enis Kirazoğlu tarafından değerlendirildi. Yarışma boyunca yapılan tüm yayınlar yaklaşık 320 bin görüntülenme aldı. Final etabı boyunca izleyiciler arasında yapılan çekilişlerle, 10 adet G402 Hyperion Fury hediye edildi.