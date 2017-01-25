Yayınaçık’ın şampiyon streamer’ı belli oldu!

Logitech G Yayınaçık Streamer Yarışması Şampiyonu Alper Biçen, “Bu yarışma sayesinde, oyun yayıncılığı konusunda çok iyi bir eğitim aldık ve kendimizi geliştirdik. Logitech ve Multiplayer’a, hayallerinin peşinden koşanların bir adım daha atmasına imkân sağladığı için çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Yarışmacıların, 4 gün boyunca korku, rekabetçi, açık dünya ve serbest türde oyunlar sırasında yaptığı yayınlar, Merthan Yalçın, Tuna ”Pintipanda” Akşen, Kaan Kural, Irmak Kazuk, Enis Kirazoğlu tarafından değerlendirildi. Yarışma boyunca yapılan tüm yayınlar yaklaşık 320 bin görüntülenme aldı. Final etabı boyunca izleyiciler arasında yapılan çekilişlerle, 10 adet G402 Hyperion Fury hediye edildi.
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