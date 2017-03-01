“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Geniş katılımla gerçekleşen toplantıya Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ve şirket yöneticileri ev sahipliği yaptı. İnegöl AVM’de kahvaltı ve AVM gezisi ile başlayan organizasyon sonrasında düzenlenen basın toplantısı ile devam etti.

Toplantıda konuşan Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Şirket olarak yaptığımız tüm yatırımlara gönülden inanırız. İnegöl’ün sahip olduğu potansiyel bu kararı almamızdaki en önemli etmenlerden biri oldu. İnegöl AVM’nin bölge için ne kadar değerli bir proje olduğunun bilincindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çıtayı daha yukarı çekmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Türkiye’nin en büyük meydanlı alışveriş merkezlerinden birinin İnegöl AVM olduğunu anlatan Kahraman; “Alışveriş trendinin etkileyici bir mimari örneği olarak inşa edilen İnegöl AVM, Türkiye’nin en büyük meydanlı açık alışveriş merkezlerinden biri. Ayda ortalama 600 bini aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Yüzde 77’si yerli olmak üzere pek çok markaya ev sahipliği yapıyor. İnegöl’de yaptığımız bağımsız bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 60’ı bir AVM’ye gideceği zaman sadece bizi tercih ediyor. Yine aynı araştırmaya göre ziyaretçilerimizin yüzde 58’i merkezimizin sunduğu hizmetleri iyi ve yeterli buluyor. Bizim amacımız bu oranı daha da yükseltmek olacaktır. Deneyimli ekibimizle bu kıymetli proje için çalışacak olmak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

İnegöl’deki ihracat rakamlarının hızla arttığına dikkat çeken Kahraman, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası kısa bir süre önce geçen yıl 1 milyar 121 milyon dolar tutarında dış ticaret yapıldığını açıkladı. Bu ticaret hacmi ile şehir 20. sıraya yerleşti. İnegöl, 2016 yılında 433 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek bu alanda da Türkiye’de 7. sıraya yükseldi. İthalatını ise 269 milyon dolardan 344 milyon dolara çıkarttı. Önemli bir potansiyele sahip bu şehrimiz emin adımlarla büyüyor, gelişiyor. Ülke ekonomisi için daha da değerli bir konuma geliyor. Dolayısıyla tüketici beklentileri de artıyor. Şu anda yaptığımız saha araştırmaları ile halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarının neler olduğunu analiz ediyoruz. Bu sonuçlara göre önümüzdeki dönemde planlamalarımızı yapacağız. İnegöl büyüyor. Biz de bu büyümeye eşlik edersek, bir parçası olursak ne mutlu bize” dedi.

“Sektöre motivasyon kazandırdık”

İnegöl yatırımına karar vermeden önce yaklaşık sekiz ay boyunca ön araştırma yaptıklarına, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunduklarına değinen Kahraman, “Bir yatırım yapacağımız zaman söz konusu ürünün sürdürülebilir olması gerekir. Doğru ürün, doğru lokasyon ve doğru insan kaynağının bir arada olmasına önem veriyoruz. Organik büyümeye inanıyoruz” dedi.

İnegöl yatırımlarıyla sektöre motivasyon kazandırdıklarına dikkat çeken Kahraman, “Pek çok yabancı şirketin piyasadan çekilme sinyalleri verdiği bir dönemde, biz bir AVM satın alarak önemli bir yatırım yaptık. Bu yatırımımızla sektöre motivasyon kazandırdık. İnegöl’ün potansiyeline yürekten inanıyoruz. Gittiğimiz şehirlere değer katmayı seviyoruz. İnegöl’ün değerine de değer katacağız” dedi.

Toplantıda diğer yatırımlarına da değinen Yurdaer Kahraman, “Şu anda 9 AVM yatırımımız bulunuyor. Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da faaliyet gösteriyoruz. 900’den fazla marka ve mağaza, 530 bin metrekareden fazla kiralanabilir alan ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışında önemli yenileme projelerine imza attık. Türkiye’de de satın aldığımız AVM’lerimize ek katma değer sağlıyoruz. Örneğin, yatırımlarımızdan biri olan, M1 Adana AVM’mizin alanı 77 bin metrekareden 90 bine çıktı. Bu yeni alanın yüzde 95’i şimdiden kiralandı” dedi.

2017 yılından umutlu olduklarına değinen Kahraman, “Satın alma kabiliyeti yüksek bir markayız. Emin adımlar atıyoruz. Bu sene de yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

20 yıllık sektör deneyimi…

5 Ocak 2017’den itibaren yoluna Fiba Commercial Properties’in tecrübeli ekibi ile devam eden İnegöl AVM, sahip olduğu açık AVM konseptiyle farklı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Sokakları ve marka karması ile bölgenin en iddialı alışveriş merkezleri arasında yer alan AVM, 45 bin metrekarelik alana yayılan özel bir peyzaja da sahip.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties ise Fiba Grubu’nun 30 yıla yakın finans ve finans dışı sektör tecrübesini, 20 senelik gayrimenkul bilgisi ile birleştiriyor.

Yurt içinde İstanbul, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep ve yurt dışında; Çin, Romanya, ve Moldova’da alışveriş merkezi, ofis ve rezidans yatırımları yapan marka ticari gayrimenkul alanındaki iddialı şirketler arasında yer alıyor.

Dört ülkede gerçekleştirdiği alışveriş merkezi, ofis binası ve rezidans kompleksi yatırımlarıyla ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Fiba Commercial Properties (Fiba CP), son yatırımı olan İnegöl AVM için İnegöl’de özel bir tanışma toplantısı düzenledi.