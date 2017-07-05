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Yatırım yapayım derken zararlı çıkmayın!

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:43
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Günümüzde gayrimenkul alımı önemli bir konu… İstenilen lokasyondan belirli kriterlere göre ve önemlisi uygun fiyatı bularak gayrimenkul sahibi olmak için zaman harcamak gerekli. Çünkü kentsel dönüşüm kapsamında birçok bölge var. Bu durumda da alacağınız konut, yasaya göre uygulama bütünlüğü açısından dönüşüm alanı içinde kalıyorsa, binanız yıkılabilir. Konutu almaya karar verdikten sonra ise konut için oluşturulan sözleşmeyi dikkatle okumak gerekiyor. Bu farkındalıkla inşaat firmasının marka bilinirliğine ve geçmiş dönemde hayata geçirdiği projelere bakarak seçim yapmak ise alıcının ilk dersi oluyor.

Yatırım yapayım derken zararlı çıkmayın!
Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye, yükselen yeni nesil konut projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yatırım ya da oturma amaçlı alınan bu konutlar için ise alıcıların ilk hamlesi, gayrimenkul markalarının araştırmasını yapmak. Peki, bu araştırma nasıl olmalı? Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan’a göre; ev sahibi olacak vatandaşların, konut projesi henüz bitmediyse mutlaka ruhsatı sorgulaması gerekliğinden bahsederek alıcıları uyarıyor.

Ceylan İnşaat’tan konut alıcılarına önemli tavsiyeler

Gayrimenkul markasının geçmiş dönemki projeleri titizlikle inceleyin,

Projede kullanılan malzemelerin detaylarını öğrenin,

Alınacak gayrimenkulün ruhsatı sorgulayın,

Sözleşmeyi titizlikle okuyun,

Sözleşmede anlamadığınız bir madde varsa mutlaka bir hukuk danışmanına başvurun,

Lokasyonu yaşam standartlarınıza göre belirleyin,

Komşuluk kültürüne değer veren projeleri tercih edin.

Ceylan: Sözleşmeleri çok iyi okuyun
Gayrimenkul satan firmanın güvenirliğinin alıcı için önemli olduğunu aktaran Ceylan, günümüzde projenin lokasyonu ve kalitesiyle birlikte sosyal yaşamın tüm getirilerini projesinde yer veren markaların tercih edildiğini aktardı. Projede kullanılan malzemelerin ve en önemlisi projenin hukuksal tüm belgelerinin olmasının sonrasında oluşabilecek problemlerin önüne geçtiğini belirten Ceylan, “Yeni yapılmış sıfır binalardan daire alırken iyi düşünün. Kentsel dönüşüm kapsamında birçok bölge var. Eğer bu bölgelerden birinde yeni de olsa konut alırsanız, binanız, yasaya göre uygulama bütünlüğü açısından dönüşüm alanı içinde kalıyorsa, binanız yıkılabilir. Kentsel dönüşüm alanları belirlendikçe belediyelerden bu bölgeleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca satın alacağınız konutun konumu oldukça önemli. Bir projenin yaşam alanlarına yakınlığı önemlidir. Bu ve buna benzer detayların önceliklerinizin liste haline getirerek araştırmanıza yön verebilirsiniz. Ve en önemlisi projelere ait sözleşmeyi dikkatle okuyun. Sözleşmede anlamadığınızı düşündüğünüz bir madde varsa mutlaka bir hukuk danışmanına başvurun” dedi.

“Önce insan’ prensiyle bütün projelerimizin altına imza atıyoruz”
Bu farkındalıkla Ceylan İnşaat’ın ‘önce insan’ prensiyle bütün projelerin altına imza attığını söyleyen Muammer Ceylan, “Sattığımız her ev bizim için bir dosttur inancı ile yolumuza devam etmekteyiz. Samimiyet ve dürüstlük şirket misyonumuzun en önemli ilkeleri arasında. Bu nedenle komşuluğa çok inanıyoruz ve projelerimizi bu bakış açısıyla yoğuruyoruz. Projelerimizde eski mahalle kültürümüzü tekrar hayata geçirerek sitelerde oturan insanları kültürümüze ve adetlerimize uygun etkinlikler düzenleyerek bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. “
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