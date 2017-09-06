“Yatırım yaparken zengin nereye, siz oraya”

Ankara’da büyük ölçekli gayrimenkul yatırım çalışmaları yapan EKN Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eken, gayrimenkulün en cazip yanlarından birisinin kısa vadede de çok kazandırabilmesi olduğunu kaydetti.

Bazen yaptıkları çalışmanın bir yıl gibi kısa sürede iki katından fazla getiri sağlayabildiğine işaret eden Eken, “Bu durum çok sayıda yatırımcı için cazip geliyor. Ancak diğer yanda da onlarca yıl önce alınan ama alındığıyla kalan araziler de kafalarda soru işareti bırakabiliyor” dedi.



Osman Eken, tüm kentlerde ileri gelen, gelir düzeyi yüksek kişilere bakıldığında önemli bölümünün kazancını gayrimenkul yatırımı ile elde ettiğinin görülebildiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Alanında uzman deneyimli kadrosu ile ciddi yatırımlara imza atan EKN Group olarak gayrimenkulle ilgilenen ama çekincesi olanlara ilk önerim, yaşadıkları ya da yatırım yapacakları kentteki zenginleri bir süre izlemeleri olacak. Görülecek ki onların yöneldikleri yerler kısa ve orta vadede değerlenen yerler oluyor. Çünkü bu kişilerin önemli bölümü yaptıkları yatırıma üst yapının da gelmesine aracılık yapıyorlar. Bu kişilerin yaptıkları yatırımları izleyen çok sayıda kişi yatırımlarını bu alana kaydırarak talebin yükselmesine yol açabiliyorlar. Kıyıda köşede görülen bir yer yanına inşa edilen hastane, okul, sosyal tesis ya da büyük bir konut projesi ile bir anda değerlenebiliyor. “