Yataş’tan Dünya’nın İlk Hafızalı Yay Sistemine Sahip Yatak!

Smart Track yatakta bulunan dünyanın ilk hafızalı yay sistemi Memory Coil, gece dönüşlerini yüzde 24 oranında azaltırken, bağımsız çalışabilen yayları farklı vücut tiplerine mükemmel adapte olarak, doğru omurga desteği sağlıyor. İstenmeyen yaylanmalara da son veren Smart Track yatak, tüm vücut tipleri için benzersiz bir uyku deneyimi sunuyor.

Kalite ve konforu teknolojiyle birleştiren Yataş Bedding, Royal Seri’nin yeni üyesi Smart Track’le bir kez daha fark yaratıyor. Smart Track yatakta bulunan dünyanın ilk hafızalı yay sistemi Memory Coil, yatağa yatıldığında basıncı algılayarak, hızlı bir şekilde geri çekiliyor. Bu nedenle çok az basınç hissi veren Smart Track yatak, yatakta yatanın da kendi ağırlığının sadece bir kısmını hissetmesini sağlıyor. Hacminin yüzde 88’i havadan oluşan Memory Coil, bu özelliğiyle de ısıyı hapsetmiyor. Eş değer bir visco süngere göre yüzde 18 daha hafif olan Memory Coil, dokulara daha az basınç uyguladığı ve düzenli kan dolaşımı sağladığı için de gece dönüşlerini yüzde 24 oranında azaltıyor⃰.

Dünyanın ilk hafızalı yay sistemi

Dünyanın ilk hafızalı yay sistemi olan Memory Coil, Türkiye’de de ilk defa Yataş tarafından kullanılıyor. Memory Coil yay sistemi, UltraWaist bel destek sistemiyle birlikte baş, boyun, bel ve basen gibi vücudun konveks noktalarına tam uyum sağlayarak, vücut hareketlerine anında tepki veriyor. Yeni Smart Track Yatak’ta kullanılan ayrı ayrı paketlenmiş ve bağımsız çalışabilen yaylar, farklı vücut tiplerine mükemmel adapte olarak, doğru omurga desteği sağlıyor. Pocet yay sisteminde, her bir yay birbirinden bağımsız çalıştığı için eşler birbirlerinin dönüş hareketlerinden de etkilenmiyor.

Feran Ice teknolojisi ile tersiz, nemsiz, serin bir uyku ortamı

Smart Track yatakta bulunan Pocket yay sisteminde, yayları saran yumuşacık kumaş, Memory Coil efektinin sessiz ve akıcı şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Smart Track’e özel Feran Ice teknolojisi, terleme nedeniyle yatak kumaşında oluşan nemi hızlıca buharlaştırarak, yatağın kuru kalmasına yardımcı oluyor ve serin, konforlu bir uyku ortamı yaratıyor. Yatak kumaşına yumuşak ve esnek bir his veren Feran Ice, alışkın olunan uykudan çok daha fazlasını vaat ediyor.