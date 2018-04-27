Yataş iki ödül birden aldı

Boomsonar ve Marketing Türkiye işbirliğiyle sosyal medyadaki en başarılı çalışma ve stratejileri hem rakamsal verilere hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendiren Social Media Awards Turkey 2018 Ödülleri, 26 Nisan Perşembe akşamı Raffles İstanbul’da düzenlenen görkemli bir geceyle sahiplerini buldu. Social Media Awards Turkey’de markaların sosyal medyada gösterdikleri performansı Social Brands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre belirleyen Social Brands Veri Analitiği dalında “Mobilya” kategorisinde Enza Home Altın, Yataş Bedding ise Gümüş ödül almaya hak kazandı. Social Media Awards Turkey 2017 ödüllerinde de Enza Home ve Yataş Bedding aynı başarıya imza atmıştı.

“Farklı, Kaliteli ve Özgün İçeriklerle Müşterilerimize Bir Yaşam Konsepti Sunuyoruz"

Social Brands Veri Analitiği Ödülleri yaklaşık 50 farklı sektörden toplam 24 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık performansını ölçümleyerek, en başarılı markaları ödüllendiriyor. Aynı kategoride geçen yıl da hem Altın hem de Gümüş ödülün sahibi olan ve başarısını bu yıl da devam ettiren Yataş Grup Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Selmin Gündoğdu, kazandıkları ödülleri şöyle değerlendirdi; “Sosyal Medya günümüzde iletişim disiplinleri arasında çok önemli bir yere sahip. Sadece müşterilerinizle değil herkesle aracısız ve samimi bir ilişki kurabileceğiniz, onların hayatlarına dokunabileceğiniz etkili bir platform. Biz de Yataş Grup olarak tüm markalarımızla bu etkileşim platformunu oldukça önemsiyor, aktif bir şekilde kullanıyor ve özgün, etkileyici, kimi zaman eğlendirici kimi zaman da bilgilendirici içeriklerimizle günden güne takipçi sayımızı artırıyoruz. Hem Enza Home’da hem de Yataş Bedding markalarımızla müşterilerimize bir üründen ziyade bir yaşam konsepti sunuyoruz. Dolayısı ile ilki geçen yıl verilen Social Media Awards Turkey, bizim için çok değerli. Geçen yıl da bir Altın, bir Gümüş ödüle layık görülmüştük. Bu yıl da başarımızı devam ettirdik ve yine bir Altın bir de Gümüş ödülü aldık. Müşterilerimizle temas halinde olacağımız her platformda farklı ve güzel çalışmalarla var olmaya devam edeceğiz.” dedi.