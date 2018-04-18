YASED DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK KONULARINI MASAYA YATIRDI

Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde artırılması için çalışmalar yürüten Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyelerinin katılımında, 18 Nisan’da İstanbul’da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve ekibi ile dış ticaret ve gümrük konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Düzenlenen Çalıştay’da Türkiye’nin ihracat potansiyelini artıracak yönde dış ticaret ve gümrük alanında yapısal ve sektörel bazda çözümler, ihracatın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak öneriler ve özellikle; mevzuat ve uygulama ile ilgili somut aksiyon önerileri değerlendirildi.

Dış ticaret ve gümrük rejiminin küresel gelişmelere bağlı olarak güncellenmesinin ülkenin dış ticaret hacminin artmasına destek olacağını belirten YASED Başkanı Ahmet Erdem, yatırımcıların, piyasaları rekabete açık, şeffaf, dış ticaretinin serbest ve iş ve yatırım ortamının cazip olduğu ülkelerde faaliyet göstermeyi tercih ettiklerini söyledi.



Erdem konuşmasının devamında şunları söyledi: “ Türkiye 2017 yılında kaydetmiş olduğu yüzde 7.4’lük büyüme oranı ile 2013'ten beri en hızlı yıllık büyümeye imza attı. Bu büyümenin önemli bir ayağı da ihracat oldu.İhracatımız bir önceki seneye göre yüzde 10 seviyesini aşarak 160 milyon dolarlara ulaştı. 2018'de yaşanması beklenen küresel gelişmeler ihracatımızı destekler nitelikte. Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımcılar tarafından özellikle, ihracatı destekleyecek katma değerli alanlarda bir bölgesel merkez olarak konumlandırılması, ekonomik büyümede çarpan etkisi yaratacaktır. Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artıracak yapısal reformların devam edeceği yönündeki kararlılığını koruması uluslararası yatırımcılara güven vermektedir” dedi.



Bakan Tüfenkci: “2018 ihracatta rekor yılı olacak”

Çalıştayda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası yatırımcıların gümrük ve dış ticaret ile ilgili sorunlarını çözmenin ve ihracatta sürekliğinin sağlanmasının Bakanlığının en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik büyümesi konusunda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci, devamında şunları söyledi: “Yerli ve uluslararası yatırımcıları Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik etmek ve yatırım ortamını iyileştirmek için önemli projeleri hayata geçirdik. Önemli teşvikler sağladık. Yatırımcılar Türkiye’ye, ülkemizin dinamizmine güvenerek yatırım yapıyor. Yatırımcılara sağladığımız iş yapma ortamı sayesinde ihracatta 2018 yılıhamle ve rekor yılı olacak. İhracatın büyümeye katkısını arttıracağız.Bu çerçevede üretimde verimliliği, ihracatta ise ürün ve pazar çeşitliliğini arttırarak rekabet avantajı sağlamamız gerekiyor.



Özellikle genç girişimcileri, küçük işletmeleri ve esnafımızı ihracatçı yapmak ve yeni ihracatçılar çıkarmak için somut adımlar atacağız. Bakanlığımızın hedefi teknolojinin hızına ayak uydurup yasal ve güvenli ticaretin önünü açmak. Bu nedenle elektronikleşmeye önem veriyoruz. Tasarım aşamasında olan ve sonuna geldiğimiz yeni ‘BİLGE’ sistemi ile birlikte gümrüklerimizde tamamen kâğıtsız işlem yapmak mümkün hale gelecek. Yaptığımız bu değişikliklerle amacımız ülkemizi, gümrük hizmetlerinin, ticaretin daha kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmektir. Vizyonumuz ise ithalat ve ihracatta fiziki kontrol oranlarını giderek azaltılarak ticaret süreçlerindeki işlemleri kolaylaştırmaktır“ diye konuştu.