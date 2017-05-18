Yaşam Vadisi, görkemli bir tören ile 19 Mayıs’ta açılıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin yıldız eseri olarak tanımladığı Yaşam Vadisi, sadece bir park değil, bir yaşam tarzı ve medeniyet sunuyor. Türkiye çapında büyük ses getirecek vadinin açılışı ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapılacak. Beylikdüzü’ne günlük 13 milyon litre ilave oksijen kazandıran Yaşam Vadisi 1. Etabı ‘nda 7.500 m2’lik bir gölet alanı, 2 büyük havuz, 2 adet şelale, su oyunları alanları ile küçük derelerin yer alıyor. Vadide çeşitli anı parkları ve tematik parklar, satranç bocce ve gateball gibi açık hava oyun alanları, çim amfi, dinlenme ve sosyal etkinlik bölümleri bulunuyor. 1. Etap içerisinde 2 bin 560 adet yetişkin ağaç, 44 bin adet ağaçcık-çalı, 2 bin 400 adet bitki, 62 bin adet çiçek alana hayat katıyor. Vadi, 7’den 70’e herkesin güvenli bisiklet kullanımına uygun. Alanda 3.62 km yürüyüş yolu ve 1.18 km bisiklet yolu var. 9 girişin mevcut olduğu vadide 538 araçlık otopark alanı da hazır durumda. 1. Etap için yapılan toplam maliyet ise yaklaşık 50 milyon TL. Vatandaşlara eksiksiz ve keyifli bir ortam sunabilmek için etapta tam 70 kişi görev alıyor.Beylikdüzü Belediyesi’nin 3. görev yılının Yıldız Eseri olarak ortaya çıkan Yaşam Vadisi, 10 yıllık özleme de son veriyor. 19 Mayıs coşkusu ile bir dizi etkinlik içinde açılışı yapılacak vadi, Türkiye’ye örnek teşkil edecek. Açılış gününde 1000 metrelik Türk Bayrağı açılacak. Atatürk ile birlikte Bandırma Vapuru’nda yola çıkan ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen 25 askerin isimleri sahnede okunarak anılmış olacak. Kurdele kesme törenine 1919'un er, onbaşı ve çavuş kıyafetleri içerisinde Kurtuluş Savaşı’nın o gizli kahramanlarını temsilen 25 genç katılacak. Tören başlamadan önce Başkan İmamoğlu, açılışı Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte o kahraman gençleri de anarak yapacak. O genç askerlerin isimleri teker teker anons edilecek. Bu askerleri temsil eden gençler, Başkan İmamoğlu’nun iki yanına dizilecek ve kurdele hep birlikte kesilecek.Japon Konsolosluğu’ndan yetkililer de 19 Mayıs’ta Beylikdüzü’nde olacak. Koto müzik dinletisi eşliğinde Japon Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirilecek. O gün kent belleği sergisi, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları yer alacak. Açılışı yapacak heyet, mini golf araçları ile alanı gezecek. Çanakkale rölyefinin yapılacağı alan tanıtılacak. Ayrıca Rauf Denktaş Anıtı’na Çelenk bırakılacak. Halk oyunları gösterileri ile vatandaşlara görsel bir şölen sunulurken Beylikdüzü Belediyesi Gökyüzü Bandosu performansı ile göz dolduracak. Günün sürprizi ise saatler 20.00’ı gösterdiği’nde Sanatçı Rafet El Roman’ın vadide vereceği konser olacak.