Yaş meyve sebze sektörü ihracatının yüzde 10'unu hava kargo ile yapmayı hedefliyor

Türk yaş meyve sebze sektörü, 2016 yılı sonunda gündemine aldığı, 2017 yılında yoğun olarak kullanmaya başladığı hava kargo da hedef büyüttü. Yaş meyve sebze sektörü, orta vadede ihracatının yüzde 10'unu hava kargo ile gerçekleştirmeyi hedefliyor. Turkish Cargo İzmir Kargo Müdürü Faik Deniz ile Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir araya gelen, 2017 yılını masaya yatıran ve 2018 yılı ile ilgili hedeflerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, 2017 yılında Turkish Cargo ile yaptıkları indirimli anlaşma sonrasında hava kargo ile taşımacılığın sektörün öncelikleri arasına girdiğini kaydetti.

Seyyar; "Müşteriye ulaşma süresini kısaltmalıyız"

Hava kargonun Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen "Taze Kiraz ve Üzüm URGE Projesi"nin çıktılarından biri olduğuna işaret eden Seyyar, "Şili hava kargo ile ürettiği kirazın yüzde 98'ini ihraç edebilir konuma gelmiş. İhracatta sürekli ve güçlü olabilmenin yolu müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçiyor. Özellikle yaş meyve sebze sektörü gibi raf ömrü kısa olan ürünlerde bu hayati bir husus. Büyük balık olup kurtulmak için öncelikle hızlı balık olmak zorundayız. Uluslararası pazarda var olmanın ve ihracat yönlü büyümenin en önemli koşulu, katma değerli ürün üretimi ve mevcut ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılabileceği yöntemlerin geliştirilmesi. Bu konuda, en doğru çözümün Hava Kargo olduğuna inanıyoruz. Bahçeden topladığımız ürünleri hızlı bir şekilde işleyip ertesi gün Hong Kong, Tokyo, Şanghay, Londra, Barcelona hallerine ürünlerimizi indirip tüketicinin sofrasına sunabilirsek başarılı oluruz. Hava kargo ürünlerimizin tazeliğini asgari bir hafta uzatacak. Dünya’da Şili, İsrail, Kenya gibi ülkeler bu modeli uygulamış ve başarılı olmuş. 2023 yılında 40 milyar dolar gıda ihracatı hedefine ulaşabilmeni yolu yenilikçi projelerden geçiyor" şeklinde konuştu.

Hava kargonun başarılı olması için soğuk hava zincirine sahip lojistik hizmeti verecek firmaların olması gerektiğinin altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar şöyle devam etti: "Soğuk hava zincirine uygun altyapısı olan ve gümrük işlemlerini yapabilen bir acenta firmalardan gelen parsiyel ürünleri toparlayarak uygun paletle hazırlayarak Turkish Cargoya teslim edebilmeli. Alaşehirli bir ihracatçının 1 tonluk üzümü, Aydınlı incir ihracatçısının 1 tonluk taze inciri, Afyonlu kiraz ihracatçısının 1 tonluk kirazı, başka bir ihracatçımızın çileği, başka bir ihracatçımızın vişnesi bir araya gelecek ve 4 tonluk hava kargo paletini tamamlamış olacak. Bu durumda, az miktarda ürün ihracatının da yolu açılmış olacak."

Turkish Cargo'nun filosu 18 uçağa ulaştı

Turkish Cargo'nun filosundaki uçak sayısını 18'e çıkardığı bilgisini paylaşan Turkish Cargo İzmir Kargo Müdürü Faik Deniz, ihracatçıların taleplerinin artması halinde yeni uçuşların konulabileceğini ifade etti. İzmir-Tel Aviv arasında 1 yıldır her Cumartesi günü hava kargo seferi olduğu bilgisi veren Deniz, "Tel Aviv'e giden hava kargo uçağında ağırlıklı olarak balık gidiyor. Ürün çeşitliliğini sağlamak istiyoruz. Bu uçuşta yaş meyve sebze ürünlerinin de olması için ortak çalışma yapmak için buradayız. Ülke ekonomisi için küçük dokunuşlarla büyük farklar sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 11 arttı

Türkiye'nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı 2017 yılında miktar ve değer olarak yüzde 11 artış gösterdi. Türkiye 1 milyar 607 milyon kg'lık meyve sebze mamulleri karşılığı 1 milyar 416 milyon dolarlık döviz kazanırken, yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar 961 milyon kg.'a karşılık 2 milyar 231 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin toplam ihracatı ise; miktar olarak 5 milyar 569 milyon kg. olurken, Türkiye'ye kazandırdıkları döviz 3 milyar 647 milyon dolara ulaştı. Yaş meyve sebze sektörünün ihracatında hava kargonun payı 121 milyon 811 bin dolar oldu.