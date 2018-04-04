Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
113976
ALTIN
171.893
DOLAR
3.9961
STERLİN
5.6327
EURO
4.9129

Yarışmayı Kazan! SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre’ın Bir Parçası Ol!

Avrupa’nın bir numaralı etkinlik alanı işletmecisi olan Merlin Entertainments, İstanbul’da yer alan eğlence merkezleri SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre’a genç takım arkadaşları arıyor. Su altının büyülü dünyasına meraklıysanız SEA LIFE İstanbul’un Su Altı Kaşifleri arasına katılabilir; içimdeki LEGO® canavarını durduramıyorum, diyorsanız LEGOLAND® Discovery Centre’ın Yaratıcı Ekibi’ne dahil olabilirsiniz.

Yarışmayı Kazan! SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre’ın Bir Parçası Ol!

Avrupa’nın bir numaralı etkinlik alanı işletmecisi olan Merlin Entertainments, İstanbul’da yer alan eğlence merkezleri SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre’a genç takım arkadaşları arıyor. Su altının büyülü dünyasına meraklıysanız SEA LIFE İstanbul’un Su Altı Kaşifleri arasına katılabilir; içimdeki LEGO® canavarını durduramıyorum, diyorsanız LEGOLAND® Discovery Centre’ın Yaratıcı Ekibi’ne dahil olabilirsiniz.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:50
710 Okunma
Yarışmayı Kazan! SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre’ın Bir Parçası Ol!

Avrupa’nın bir, dünyanın ikinci en büyük etkinlik alanı işletmecisi Merlin Entertainments, İstanbul’da eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin ailelerin ilk tercihleri arasında yer alan eğlence merkezleri SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre ekiplerinin parçası olmak isteyen genç yetenekler arıyor. LEGOLAND® Discovery Centre’ın LEGO® tutkunu çocuklar için düzenlediği “Yaratıcı Ekip” yarışması ve SEA LIFE İstanbul’un genç Su Altı Kaşiflerini belirleyeceği “Junior Aquarist”in kazananları bir yandan çok özel projelerin parçası olurken diğer yandan içlerindeki yeteneği de keşfedecekler.


Denizlerin genç koruyucuları “Junior Aquarist” ile belirlenecek
Tüm deniz canlılarını ve denizdeki yaşamı korumak için mücadele eden, dünya çapında çok sayıda gönüllü çalışmalar yürüten SEA LIFE, İstanbul’daki merkezinde su kaynakları ve su altı canlılarını çocuklara anlatmak ve korumak için alınması gereken önlemleri küçük yaşta kavratmayı hedeflediği bir yarışma düzenliyor. Katılımların Dünya Su Günü’nde başladığı Junior Aquarist yarışmasına son başvuru tarihi 22 Nisan olacak. 7-12 yaş grubundan seçilecek 10 çocuk, SEA LIFE İstanbul ekibinin elçisi olarak suları ve su altı canlılarını koruma ve bu konuda bilinçlendirme çalışmalarında öncü görev alacaklar. SEA LIFE İstanbul’da gerçekleşecek etkinliklerden de ilk onların haberi olacak.


LEGOLAND® Discovery Centre’ın Yaratıcı Ekibine katıl; hayallerini gerçeğe dönüştür!
Tek bir çatı altında toplanan 2 milyon LEGO® parçası ile hayallere sınır koymayan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, LEGO® tutkunu çocukları yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri Yaratıcı Ekip yarışmasına davet ediyor. Son katılım tarihinin 13 Nisan olduğu yarışmada kazananlar LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’un Yaratıcı Ekip üyesi olmaya hak kazanacak ve genç üyeler hayallerini inşa ederken hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarını geliştirecekler.

Hazırlayacakları videolarla diledikleri yarışmaya katılan çocuklara ayrıca bir yıl boyunca LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, SEA LIFE İstanbul ve Madame Tussauds İstanbul’da geçerli olan ‘Süper Yıllık Üyelik Kartı’ hediye edilecek.

Son Güncelleme: 04.04.2018 15:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli ve milli yapay zekâ çok yakın
Yerli ve milli yapay zekâ çok yakın
3M Türkiye, 30. yılında Türkiye’nin bilim potansiyeline yatırım yapıyor
3M Türkiye, 30. yılında Türkiye’nin bilim potansiyeline yatırım yapıyor
Otomotiv, kendi rekorunu solladı
Otomotiv, kendi rekorunu solladı

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim