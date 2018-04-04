Yarışmayı Kazan! SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre’ın Bir Parçası Ol!

Avrupa’nın bir, dünyanın ikinci en büyük etkinlik alanı işletmecisi Merlin Entertainments, İstanbul’da eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin ailelerin ilk tercihleri arasında yer alan eğlence merkezleri SEA LIFE ve LEGOLAND® Discovery Centre ekiplerinin parçası olmak isteyen genç yetenekler arıyor. LEGOLAND® Discovery Centre’ın LEGO® tutkunu çocuklar için düzenlediği “Yaratıcı Ekip” yarışması ve SEA LIFE İstanbul’un genç Su Altı Kaşiflerini belirleyeceği “Junior Aquarist”in kazananları bir yandan çok özel projelerin parçası olurken diğer yandan içlerindeki yeteneği de keşfedecekler.



Denizlerin genç koruyucuları “Junior Aquarist” ile belirlenecek

Tüm deniz canlılarını ve denizdeki yaşamı korumak için mücadele eden, dünya çapında çok sayıda gönüllü çalışmalar yürüten SEA LIFE, İstanbul’daki merkezinde su kaynakları ve su altı canlılarını çocuklara anlatmak ve korumak için alınması gereken önlemleri küçük yaşta kavratmayı hedeflediği bir yarışma düzenliyor. Katılımların Dünya Su Günü’nde başladığı Junior Aquarist yarışmasına son başvuru tarihi 22 Nisan olacak. 7-12 yaş grubundan seçilecek 10 çocuk, SEA LIFE İstanbul ekibinin elçisi olarak suları ve su altı canlılarını koruma ve bu konuda bilinçlendirme çalışmalarında öncü görev alacaklar. SEA LIFE İstanbul’da gerçekleşecek etkinliklerden de ilk onların haberi olacak.



LEGOLAND® Discovery Centre’ın Yaratıcı Ekibine katıl; hayallerini gerçeğe dönüştür!

Tek bir çatı altında toplanan 2 milyon LEGO® parçası ile hayallere sınır koymayan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, LEGO® tutkunu çocukları yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri Yaratıcı Ekip yarışmasına davet ediyor. Son katılım tarihinin 13 Nisan olduğu yarışmada kazananlar LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’un Yaratıcı Ekip üyesi olmaya hak kazanacak ve genç üyeler hayallerini inşa ederken hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarını geliştirecekler.



Hazırlayacakları videolarla diledikleri yarışmaya katılan çocuklara ayrıca bir yıl boyunca LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, SEA LIFE İstanbul ve Madame Tussauds İstanbul’da geçerli olan ‘Süper Yıllık Üyelik Kartı’ hediye edilecek.