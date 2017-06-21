Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcı için tören

ANKARA (AA) - Yaşa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Yardımcı (85) için Yargıtay Başkanlığı ana binası önünde tören düzenlendi.

Yargıtayda, üyeliğe seçildiği 1979'dan emekli olduğu 1997'ye kadar görev yapan Yardımcı için düzenlenen törene, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yardımcı'nın eşi Muazzez Yardımcı, oğulları ve yakınları ile Yargıtay çalışanları katıldı.

Yargıtay Başkanı Cirit, törende yaptığı konuşmada, Yardımcı'nın ilkeli bir insan, tarafsızlığı ve güvenilirliği konusunda hiç kimsenin kuşku duymadığı saygın bir kişilik olduğunu belirterek, "Gerek kişiliğiyle, insani özelilikleriyle gerekse de hukukçu kimliğiyle, bağımsız ve tarafsız duruşuyla, gerçek anlamda lider özellikleriyle herkesin kendisine örnek alması, idol olarak benimsemesi gereken bir insandı." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca da konuşmasında, tarafsız, bağımsız düşünen ve hukukun gereğini her daim yerine getiren Yardımcı'nın yargıya, hukuka, adalete ve devlete yaptığı hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcı'nın cenazesi, törenin ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı.

Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Yardımcı'nın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anadolu Haber Ajansı