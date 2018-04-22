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YAPI KREDİ PORTFÖY’E TSPB’DEN ÖDÜL

YAPI KREDİ PORTFÖY’E TSPB’DEN ÖDÜL

22 Nisan 2018 Pazar 23:58
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YAPI KREDİ PORTFÖY’E TSPB’DEN ÖDÜL

Yapı Kredi Portföy, ödül kazanma geleneğini TSPB 3. Sermaye Piyasaları Ödülleri ile 2018 yılına taşıdı. Şirket, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından üst üste 3. kez ödüllendirilerek, Portföy Yönetimi kategorisinde Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri-2017 ödülünün sahibi oldu. Her yıl artarak devam eden başarılarımızı sürdüreceğiz.

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, Yapı Kredi Portföy’ün sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmasında kaliteli insan kaynağının ve sektördeki deneyiminin önemini belirtirken, ödülle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Sektörünün değerli kurumlarından Yapı Kredi Portföy olarak 2017 yılsonu verileri itibariyle kurumsal ve bireysel müşterilerimize yönelik yatırım fonu, emeklilik fonu, serbest fon ve kişiye özel yatırım modellerinden oluşan iş hacmimizle toplam yaklaşık 21 milyar TL büyüklüğünde varlığı yönetiyoruz. Kaliteli insan kaynağımız ve uzmanlığımız ile müşterilerimize değer yaratıyoruz, çalışmalarımız neticesinde her sene saygın kurumlarca ödüllere layık görülüyoruz.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği 3. Sermaye Piyasaları Ödülleri’nde geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu’nun (ALR) performansı ile üçüncü kez ödül almaktan dolayı mutluyuz. Fonun 31.12.2014 – 31.12.2017 tarihleri arasındaki yüzde 138,43 getirisi ile Portföy Yönetimi kategorisinde Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri - 2017 ödülünü kazandık. Her yıl artarak devam eden başarılarımızı sürdüreceğiz.”

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