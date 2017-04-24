banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Yangını söndürmek için seferber oldular

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:45
Bu haber 427 kez okundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı - Yangını söndürmek için mahalle sakinleri kovalarla su taşıdı

Yangını söndürmek için seferber oldular
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

İlçeye bağlı Çukurca beldesinde yaşayan Hüseyin Beytar ve ailesi, dün yapılması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için okula gitti.

İki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden Beytar ailesinin komşuları durumu itfaiyeye haber verdi.

Mahalle sakinleri, ekipler gelene kadar yangını söndürmek için birer metre aralıklarla tek sıra halinde çeşmelerden kovalarla su taşıyarak, alevlerin çevre binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Bazı vatandaşlar da yanan evdeki eşyaları kurtarmaya çalıştı. Yangın söndürme çalışmalarına Belde Belediye Başkanı İlyas Tosun da katıldı.

Belde belediyesi ile Domaniç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre binalara sıçramadan yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı. 

Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.