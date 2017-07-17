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Yangında üç küçük kardeş can verdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:21
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında, yaşları bir ile 3 arasında değişen üç kardeş hayatını kaybetti

Yangında üç küçük kardeş can verdi
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi.

İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Karacadağ Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle evin çatısı çöktü.

Bu sırada odada uyuyan ve dumandan etkilenen Bedriye (3), Mustafa (2) ve Ahmet Menek (1) kardeşler hayatını kaybetti. 

Çocukların cesetleri, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada yangın sırasında koyun güden baba ile tarlada çalışan annenin evde olmadığı belirtildi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen anne ve baba fenalaştı.


Anadolu Haber Ajansı
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