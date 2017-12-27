YANDEX NAVİGASYON, BEŞ BÜYÜK ŞEHRİN TRAFİK ANALİZİNİ YAPTI

Analize göre İstanbul sürücülerin en çok trafik çilesi çektiği şehir olurken, İzmir'in hafta içi bazı saatlerde İstanbul'u bile geçtiği gözlemlendi. Beş büyük şehir arasında en az trafik ise Antalya’da kaydedildi. Öte yandan Yandex Navigasyon, İstanbul’da en çok kaza uyarısı bırakılan bölgeleri de belirledi. Kullanıcıların kaza noktası olarak işaretlediği yerlerin dikkate alındığı analizde köprülerin civarları, ana yolların ayrımları ve kavşaklar öne çıkarken, İstanbul’da son 1 yılda kaza sayısının azalması da dikkat çekti.

Yandex Navigasyon, yaptığı araştırmayla en kötü ve en iyi trafiğe sahip olan büyük şehirleri belirledi. Türkiye’nin beş büyük şehrinin trafik haritasını çıkaran Yandex, hafta içinde ve hafta sonunda meydana gelen trafik yoğunluk derecelerini ölçtü. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya’da yaşanan trafik yoğunluğunu, iş hayatının ve eğitim-öğretim hayatının hareketlendiği eylül ayından kasım ayının sonlarına kadar (11 Eylül - 26 Kasım 2017 tarihleri arasında) analiz eden Yandex, şu bilgilere ulaştı:

İstanbul’da en yoğun günler Çarşamba ve Cuma

Yandex’in yaptığı analizde trafiğin en sıkışık olduğu saatler, hafta içinde herkesin işe ya da okula gittiği sabah saatleriyle eve döndüğü akşam saatleri olarak belirlenirken, Cumartesi günleri de yüksek yoğunluk derecesiyle dikkat çekti. Megakent İstanbul, Türkiye’nin en kötü trafiğine sahip şehirleri arasında zirvede yer aldı. İstanbul’da hafta içi akşam saatlerinde ortalama trafik yoğunluğu 10’luk derecelendirme sisteminde 7’ye kadar çıktı. Söz konusu yoğunluk özellikle Çarşamba ve Cuma akşamları daha da arttı.

İzmir’de trafik yoğunluğu öğle saatlerinde İstanbul’u geçti

Yandex’in haftalık ve günlük analizine göre İstanbul’dan sonra en yoğun trafiğe sahip olan şehir ise Ege’nin incisi İzmir oldu. İzmir’de özellikle Cuma günleri akşam saatlerinde 5 dereceye yaklaşan yoğunluklar yaşandı. Ayrıca İzmir’in trafik yoğunluğu, hafta içi 12:00-15:00 saatleri arasında İstanbul’u bile geride bıraktı.

Antalya trafik açısından en yaşanabilir büyük şehirlerden biri oldu

Trafik yoğunluğu bakımından sıralamada İstanbul ve İzmir’den sonra Ankara ve Bursa illeri geliyor. Ankara’da trafik sıkışıklığı İzmir’in biraz altında seyrederken, Bursa’da hafta sonları Cuma akşamından başlayarak 4 derecenin üstüne tırmanan ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Turizmin kalbinin attığı Antalya ise analizin yapıldığı tarihlerde, beş büyük şehir arasında en az trafiğin olduğu şehir olarak belirlendi. Antalyalılar haftanın her günü, yoğunluğu 2 dereceyi bile bulmayan son derece rahat bir trafikte yaşamlarını sürdürdü.

İstanbul’da son bir yılda trafik kazaları azaldı

Trafik yoğunluğu rekoruna sahip olan İstanbul’da, kaza olayları da kaçınılmaz olarak diğer büyük şehirlere göre daha fazla sayıda yaşandı. Yandex Navigasyon, İstanbul’un kaza noktaları analizini de yaptı. 2015 - 2016 ile 2016 - 2017 dönemlerini karşılaştıran analizde, İstanbul'da gerçekleşen kaza sayısında önemli oranda azalma gözlemlendi. İstanbul'da bir önceki yıl 7 bin 500 civarlarına kadar çıkan kaza sayısı, 2016 - 2017 arasında 4 bin civarlarına kadar düştü.

Yandex Navigasyon’un analizinde, kullanıcılar tarafından kaza noktası olarak işaretlenen ve uygulamada moderasyon algoritması tarafından da teyit edilen bildirimler dikkate alındı. Genel olarak köprülerin civarlarının, ana yolların ayrımlarının ve kavşakların kaza noktası olarak belirlendiği analizde; D-100, Avrupa Otoyolu ve TEM bölgeleri öne çıktı. Analizde en çok kaza uyarısının Avrupa yakasında bırakıldığı görüldü. Özellikle Avrupa Otoyolu ve Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği kavşağın trafik ve kaza açısından yoğun olduğu gözlemlendi. Yenikapı Kennedy Caddesi ile Havuzlu Kavşağı sonrasında Rauf Orbay Caddesi ise en fazla kaza uyarısının bırakıldığı noktalar oldu.

İstanbul’da bahar ve yaz döneminde kazalar artarken, sonbahar ve kış döneminde azalıyor. 2015 ve 2016 yıllarında ocak ayı en az kaza bildirimi yapılan ay olurken, yine aynı dönemde mayıs ayı ise kullanıcılar tarafından en fazla kaza uyarısı bırakılan ay oldu.