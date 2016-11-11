Yalovaspor Başkanı'na yapılan silahlı saldırı girişimi

YALOVA (AA) - Yalovaspor Kulübü Başkanı Hakan Suiçmez, uğradığı silahlı saldırı girişimine ilişkin olarak, "Verilmiş sadakamız varmış. Allah beterinden saklasın. İnşallah cahil bir arkadaşın yaptığı bir iştir. O da bir şekilde emniyet tarafından ortaya çıkartılır." dedi.



Suiçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan kıl payı kurtulduğunu söyledi. Kendi evinin de bulunduğu TİGEM Tesisleri mevkisinde oturan arkadaşlarına gece saat 01.00 sıralarında yemek getirdiğini anımsatan Suiçmez, olay anını şöyle anlattı:

"Yanımda bir arkadaş daha vardı, yemekleri ona verdim, 'sen git diğer arkadaşlara ver.' dedim. İnmemiş olsaydı belki daha tatsız şeylerle karşılaşırdık. Mermilerin çoğu o istikametten geliyordu. Sonra ben aracımla devam ederken burada karartıyla karışık bir kişinin aracıma doğru ateş ettiğini gördüm. O an hareket halindeki aracımdan atladım. Araba hareket eder vaziyetteydi. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana otomobilde taşıdığım bir tüfeğim vardı. Tüfekle beraber atladım. Ateş devam ediyordu. Ben de karşılık verdim. Daha sonra evin arkasına geçtim. Ardından polis ekipleri geldi."

Polise konuyla ilgili ifade verdiğini belirten Hakan Suiçmez, şöyle devam etti̇:

"Bir kişi olduğunu tahmi̇n edi̇yorum ama ikinci kişi de olabilir. Arabaya 7-8, koltuklara da 2 kurşun isabet etti, gördüğüm bu. Tam sayısını bilmiyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Allah beterinden saklasın. İnşallah cahil bir arkadaşın yaptığı bir iştir. O da bir şekilde emniyet tarafından ortaya çıkarılır. Ama benim düşünmek istemediğim hususlarla alakalı gözdağı vermek ve cana kastetmek isteyen kişiler bu 15 Temmuz ile alakalı süreçte önümüze çıkan bu ihanet şebekeleri ise onu zamanla göreceğiz."

Yalovaspor taraftarlarına da çağrıda bulunan Suiçmez, "Herhangi bir sağlık problemim yok, endişe edecek bir şey yok. Tüm arkadaşlarımdan bir istirhamım var; lütfen artık bu tribünlerde küfrü, şiddeti, bağırmayı çağırmayı keselim. Bu da son olsun. Her şeyde bir hayır, her şerde bir hayır var, şer de hayra dönüşsün." ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlerde TİGEM mevkisindeki evine otomobiliyle gelen Suiçmez'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmış, olayda kulüp başkanı yara almadan kurtulmuştu. Suiçmez'in aracında hasar meydana gelmiş, polis ekipleri olayla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına almıştı.

Anadolu Haber Ajansı