ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz'da millet olarak çok büyük bir sınavdan geçtik. Vesayet odakları, son kozlarını darbe girişimi üzerinden oynadılar fakat çok şükür ki kaybettiler. Yüce Türk milletinin demokratik mücadelesi karşısında amaçlarına ulaşamadılar." dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bir otelde düzenlenen "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi" projesi kapsamında, Halkbank tarafından alınan dizüstü bilgisayar ve tabletler, 15 Temmuz ve iç güvenlik şehitlerinin yakınlarına verildi. Burada konuşan Emine Erdoğan, sözlerine "Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor, Türkiye'nin bu en büyük ailesi içinde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyerek başladı. Bu toplantının ilkinin, 18 Eylül 2015'te gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, projenin, milletçe bir arada oluşun en güzel ifadesi olduğunu belirtti. Bakanlığın çatısı altında, şehitlerin geride bıraktığı ailelere "Yalnız değilsiniz" demeye geldiklerini kaydeden Erdoğan, salonda bulunan şehit ailelerine "Sizlerle hemhal olmaya, evlatlarımızı bağrımıza basmaya geldik. Sizler, şehitlerimizin bizlere emanetlerisiniz. Her türlü derdiniz, derdimizdir." dedi. Kaybedilenlerin acısını dindirmenin çok zor olduğunu ifade eden Erdoğan, "onların şehit olduğu, çok yüksek makamlara eriştiği bilinse de bu sızıyla baş etmenin hiç kolay olmadığını" söyledi.



Yaşanılanların ilahi bir boyutu bulunduğu kadar bir yandan da kendilerinin iradesine bakan boyutu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizlerin çabası, azmi ve iradesiyle şekillenen bir hayat yaşıyoruz. Kötülükler karşısındaki tavrımız, yaşadığımız olaylardan aldığımız dersler, iyilikleri teşvik eden eylemlerimiz, dünyamızı biçimlendiriyor. 15 Temmuz'da millet olarak çok büyük bir sınavdan geçtik. Vesayet odakları, son kozlarını darbe girişimi üzerinden oynadılar fakat çok şükür ki kaybettiler. Yüce Türk milletinin demokratik mücadelesi karşısında amaçlarına ulaşamadılar. Sezai Karakoç ne güzel demiş, geceye yenilmeyen her kişiye, ödül olarak bir sabah ve bir gündüz, bir güneş vardır."



"Bundan sonraki mücadelemizin mihenk taşı yine eğitim olacak"

Hainliklerle dolu 15 Temmuz gecesine yenilmeyen milletin, yeni bir sabaha ve gündüze kavuştuğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Elbette arkada üzüntüler, sıkıntılar kaldı. Ama inşallah 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğumuz millet olma dirayetini sürdürürsek, onları da aşacağız. Bu ülkeyi, bu milleti hep birlikte layık olduğu noktaya taşıyacağız. Bundan sonraki mücadelemizin mihenk taşı, yine eğitim olacaktır, insan sermayemizi güçlendirmek olacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vefat eden şehitlerimiz ve iç güvenlik harekatında kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın ailelerine bugün, eğitim süreçlerini destekleyen bilgisayarlar takdim edilecek. Halkbank sponsorluğunda gerçekleştirilen bu katkı, inanıyorum ki evlatlarımızı okul hayatında daha da başarılı kılacaktır, elbette amacına uygun ve dozunda kullanılmak şartıyla." Bilgisayarın, doğru kullanıldığında son derece iyi bir eğitim materyali olabileceğine, çocuklar ve gençlerden bu anlamda hassasiyet beklediklerine işaret eden Erdoğan, salondaki gençlere, "Hayatınız ekran başında geçmesin. Ömür bize verilmiş bir hazinedir. Onu ne kadar iyi kullanır, vaktimizi ne kadar dolu dolu geçirirsek, başarı ve mutluluğumuz da o kadar çok olur. Bu ülkenin, vatanın size ihtiyacı var. Şehitlerimize borcumuz var." şeklinde seslendi. Erdoğan, vatan söz konusuysa milletin tavrının, şair Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" isimli şiirinin "Ardına bakmadan yollara düşen/Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan/Huduttan hududa yol bulup koşan/Cepheden cepheye soranlarındır." dörtlüğünde ifade edildiği gibi olması gerektiğini söyledi.



"Evlatlarımız, geleceğin önemli mevkilerinde yerlerini alacak"

Devletin, şehitlerin boşluğunu dolduramasa da ailelerinin hep yanında olmaya çalıştığına, en azından maddi anlamda hayatlarını kolaylaştıracak bazı imkanlar sunmaya gayret ettiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Aylık bir gelir bağlanması, tazminat ve emeklilik ikramiyesi ödenmesi yanında istihdam hakkı verilmektedir. Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba ve kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişiye kamuda istihdam imkanı hazırlanıyor. Aynı zamanda eğitim alanında da birtakım katkılar veriyor. İlköğretim, lise ve yükseköğretim için oranları farklı olmak üzere ödenekler çıkarıyor. Özel eğitim kurumlarında ücretsiz okuma imkanı veriyor. İnşallah evlatlarımız, geleceğin önemli mevkilerinde yerlerini alacak, Türkiye'nin mücadelesine katkı sağlayacaklardır." Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da bir destan yazıldığını, Çanakkale ve Kurtuluş savaşları ruhunun yeniden dirildiğini vurgulayarak, şair Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı'ndaki "Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır/Şu mihrab Sinanüddin, şu minare Sinan'dır/Haydi, artık uyuyan destanını uyandır." dizesini okudu.



Bu coğrafyanın ne kadar özel olduğunun artık milletçe anlaşıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah böyle bir geçmişe, böyle bir vatana layık olmak için çabamızı daha da sürdüreceğiz ve bundan sonraki yolu gençlerimizle yürüyeceğiz. Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak durumundayız. Onları akademik başarılar yanında, sanatın, sporun farklı dallarında yüksek hedeflere yönlendirmeliyiz. Bugün onlara ne yatırım yaparsak, gelecekte ülkemizde biçeceğimiz şey de odur. Hainlikten, vatan ve millet düşmanlığından uzak, doğru eğitim ortamları inşa etmeliyiz. Gençlerimize adil, merhametli ve cesur olmayı öğretmeliyiz. Unutmayalım, cesaretin bittiği yerde esaret başlar ki bu topraklar esareti hiç tatmamıştır ve inşallah tatmayacaktır."



"Lütfen yalnız olmadığınızı bilin"

Emine Erdoğan, Türkiye'nin bu en büyük ailesini, birlik ve beraberlik içinde tutacak harcın sevgi ve dostluk olduğunu dile getirdi. Dostluğun ise insanların birbirinin halini bilmesiyle mümkün olabileceğine işaret eden Erdoğan, sözlerini "Bu anlamlı toplantının birbirimizi tanımaya, bilmeye ve baki dostluklar kazanmaya vesile olmasını diliyorum. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, gazilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Şehitlerimizin emaneti çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Aklı, kalbi ve iradesi kendi elinde bir gençlik duasıyla, başarılar diliyorum. Lütfen yalnız olmadığınızı bilin." diyerek sonlandırdı. Konuşmalar sonrasında Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Halkbankası Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, çocuklara dizüstü bilgisayarlarını ve tabletlerini verdi. Ardından şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da hazır bulundu.







Anadolu Haber Ajansı